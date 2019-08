Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach einer angekündigten Übernahme des slowenischen Optikers Clarus auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der erste Meilenstein der neuen Expansionsstrategie von Fielmann sei damit erreicht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Clarus biete ein profitables Geschäft mit jährlich rund 10 Millionen Euro Umsatz und einem Marktanteil von etwa 30 Prozent in Slowenien. Der finanzielle Effekt auf die Gewinnbilanz dürfte für Fielmann allerdings überschaubar bleiben./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 15:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-08-13/18:04

ISIN: DE0005772206