Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta032/13.08.2019/17:47) - Mister Cannabis, das Hamburger Unternehmen für legale Cannabis-, Hanf, CBD-Produkte, gewinnt nach dem Start der Franchise Expansion im Juni 2019 den ersten Franchisepartner für die Region in und um Rostock. Nyko Bremer, sehr erfolgreicher Jungunternehmer von der Ostseeküste, hat sich die Region für zunächst vier Stores vertraglich gesichert und ist begeistert von dem Geschäftskonzept und der Chance, sich in einem hoch interessanten und stark wachsenden Markt als Partner der Mister Cannabis GmbH selbstständig zu machen . Bremer ist überzeugt, seine Erfahrungen als erfolgreicher Gastronomieunternehmer auch in dem neuen Umfeld erfolgreich einbringen zu können. Starttermin für den ersten Store in Rostock ist Oktober 2019, weitere folgen in 2020.



Franchisepartner für weitere Gebiete stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Lutz Petrowsky, Geschäftsführer der Mister Cannabis GmbH, hat auch für Hamburg Neuigkeiten: Neben den beiden Eröffnungen in Hamburg, die für Ende August und September geplant sind, wird in sehr prominenter Lage ein Popup Store eröffnet, der in der Zeit von November 2019 bis Februar 2020 den Bekanntheitsgrad von Mister Cannabis in Hamburg weiter erhöhen wird.



"Wir unterstützen unsere Partnerbetriebe durch hochwertige Produkte, beste Einkaufskonditionen und sehr viel Know How im Bereich Produktsortiment und Verkauf. Ein internes Video-Tutorial und eine Knowledge Base befinden sich im Aufbau für die Franchisepartner von Mister Cannabis", unterstreicht Petrowsky.



Mister Cannabis verfolgt die Expansion sehr engagiert und plant, schon in 2020 mit einer zweistelligen Anzahl neuer Standorte Schritt für Schritt die bis Ende 2022 angestrebte Flächendeckung in Deutschland umzusetzen.



"Wer im Cannabis und CBD Geschäft in Deutschland erfolgreich sein will, muss die Märkte besetzen, bevor die Masse aufwacht", stellt Kai Koslick, Franchisemanager von Mister Cannabis, fest und fügt hinzu: "Markenaufbau findet genau jetzt statt. Das zeigen viele Beispiele gerade für Franchisesysteme sehr eindrucksvoll."



Aktuell sind über 200 Interessenten aus dem gesamten Bundesgebiet in Bearbeitung, wöchentlich finden Erstgespräche mit Interessenten in den Stores in Hamburg statt, und auch das Interesse von Multiunit - Unternehmern, die mehrere Standorte eröffnen wollen, ist enorm groß.



Die Deutsche Cannabis AG ist seit Gründung mit 24.9% an der Mister Cannabis GmbH beteiligt.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Holger Uhrhammer Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1565711220143



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 13, 2019 11:47 ET (15:47 GMT)