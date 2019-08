Es ist gut eine Woche her, da berichtete die russische, staatliche Nachrichtenagentur TASS, dass bereits 71 Prozent der Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt seien. "Der Bau von Nord Stream 2 wird fortgesetzt", wurde Gazprom in dem Bericht zitiert. Insgesamt seien bis dato 1.739 Kilometer der Gaspipeline in der Ostsee verlegt worden, hieß es. Bei dem politisch heftig umstrittenen Projekt geht es, aller Widrigkeiten zum Trotz, offensichtlich voran. Und das auch auf deutschem Hoheitsgebiet. Leitungsstücke ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...