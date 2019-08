DJ Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares

Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 13-Aug-2019 / 17:28 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 13 August 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 13 August 2019 it has purchased a total of 162,048 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 179.0656 pence Highest price Per Share 182.6000 pence Lowest price Per Share 174.8000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 1,930,944 ordinary shares in treasury, and has 278,317,254 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Aggregated Information Exchange venue Volume weighted average price Aggregated volume XLON 178.8487 110517 BCSI 180.2391 29069 CHIX 176.4345 7894 AQXE 178.5187 6069 XUBS 178.8000 2366 BATP 182.1276 1972 XPOS 181.6000 1804 UBSY 182.2000 833 BATD 182.2000 702 BATE 178.6193 623 TRQX 176.2291 199 00051353213TRLO0 176.2 13/08/2019 08:09:58 580 BARAL 00051353212TRLO0 176.8 13/08/2019 08:10:21 2261 BARAL 00051353228TRLO0 175.8 13/08/2019 08:24:51 2500 BARAL 00051353706TRLO0 175.8 13/08/2019 08:24:51 51 BARAL 00051353705TRLO0 175.8 13/08/2019 08:24:54 2 BARAL 00051353710TRLO0 175.8 13/08/2019 08:25:40 90 BARAL 00051353754TRLO0 175.8 13/08/2019 08:25:40 210 BARAL 00051353755TRLO0 175.8 13/08/2019 08:28:33 1067 BARAL 00051353819TRLO0 175.8 13/08/2019 08:28:33 990 BARAL 00051353818TRLO0 175.6 13/08/2019 09:23:27 469 BARAL 00051355563TRLO0 175.6 13/08/2019 09:23:27 1500 BARAL 00051355562TRLO0 176.8 13/08/2019 09:40:01 587 BARAL 00051356263TRLO0 176.8 13/08/2019 09:40:01 1274 BARAL 00051356262TRLO0 177 13/08/2019 10:36:01 675 BARAL 00051358608TRLO0 177 13/08/2019 10:36:01 304 BARAL 00051358607TRLO0 177 13/08/2019 10:36:01 1500 BARAL 00051358606TRLO0 176.6 13/08/2019 10:41:28 2874 BARAL 00051358747TRLO0 176.6 13/08/2019 10:41:28 529 BARAL 00051358746TRLO0 176.4 13/08/2019 10:42:25 1150 BARAL 00051358797TRLO0 176.4 13/08/2019 10:42:25 388 BARAL 00051358796TRLO0 176.4 13/08/2019 10:42:25 439 BARAL 00051358795TRLO0 176.2 13/08/2019 11:06:25 1342 BARAL 00051359691TRLO0 176.2 13/08/2019 11:06:25 1645 BARAL 00051359690TRLO0 176.4 13/08/2019 11:06:50 1173 BARAL 00051359725TRLO0 176.4 13/08/2019 11:06:50 69 BARAL 00051359724TRLO0 176.4 13/08/2019 11:06:50 1500 BARAL 00051359723TRLO0 176.2 13/08/2019 11:48:07 2089 BARAL 00051361186TRLO0 176.4 13/08/2019 11:53:17 466 BARAL 00051361571TRLO0 176.4 13/08/2019 11:53:17 76 BARAL 00051361570TRLO0 176.4 13/08/2019 11:53:17 193 BARAL 00051361569TRLO0 176.4 13/08/2019 11:53:17 274 BARAL 00051361568TRLO0 176.4 13/08/2019 11:53:17 711 BARAL 00051361567TRLO0 176.4 13/08/2019 11:53:17 519 BARAL 00051361566TRLO0 177.4 13/08/2019 12:02:26 148 BARAL 00051362010TRLO0 177.4 13/08/2019 12:02:26 1631 BARAL 00051362009TRLO0 176 13/08/2019 12:19:52 58 BARAL 00051362605TRLO0 176 13/08/2019 12:22:34 250 BARAL 00051362695TRLO0 176 13/08/2019 12:22:34 1753 BARAL 00051362694TRLO0 175.6 13/08/2019 12:29:32 486 BARAL 00051362861TRLO0 175.6 13/08/2019 12:31:38 507 BARAL 00051362938TRLO0 175.6 13/08/2019 12:31:45 451 BARAL 00051362940TRLO0 175.6 13/08/2019 12:32:17 900 BARAL 00051362952TRLO0 176.4 13/08/2019 12:57:49 117 BARAL 00051363754TRLO0 176.4 13/08/2019 12:57:49 683 BARAL 00051363753TRLO0 176.4 13/08/2019 12:57:49 1500 BARAL 00051363752TRLO0 176.4 13/08/2019 13:08:19 42 BARAL 00051364032TRLO0 176.4 13/08/2019 13:08:19 457 BARAL 00051364031TRLO0 176.4 13/08/2019 13:08:19 1500 BARAL 00051364030TRLO0 176.4 13/08/2019 13:16:36 400 BARAL 00051364427TRLO0 176.4 13/08/2019 13:16:36 341 BARAL 00051364426TRLO0 176.4 13/08/2019 13:16:36 1005 BARAL 00051364425TRLO0 177 13/08/2019 13:24:15 739 BARAL 00051364711TRLO0 177 13/08/2019 13:24:15 1500 BARAL 00051364710TRLO0 176.4 13/08/2019 13:37:19 548 BARAL 00051365230TRLO0 176.4 13/08/2019 13:37:19 1283 BARAL 00051365229TRLO0 176.4 13/08/2019 13:40:23 188 BARAL 00051365340TRLO0 176.4 13/08/2019 13:40:23 114 BARAL 00051365341TRLO0 177 13/08/2019 13:41:39 1500 BARAL 00051365477TRLO0 176.4 13/08/2019 13:53:32 2228 BARAL 00051366065TRLO0 176 13/08/2019 13:55:27 1845 BARAL 00051366145TRLO0 176 13/08/2019 14:30:10 2273 BARAL 00051368759TRLO0 176.2 13/08/2019 14:30:13 643 BARAL 00051368776TRLO0 176.2 13/08/2019 14:30:13 1500 BARAL 00051368774TRLO0 176 13/08/2019 14:36:33 85 BARAL 00051370004TRLO0 176 13/08/2019 14:43:01 3539 BARAL 00051370740TRLO0 176 13/08/2019 14:43:26 2098 BARAL 00051370761TRLO0 179 13/08/2019 14:50:57 1790 BARAL 00051372261TRLO0 179.2 13/08/2019 14:52:17 2130 BARAL 00051372446TRLO0 179.2 13/08/2019 14:53:30 1807 BARAL 00051372607TRLO0 179.8 13/08/2019 15:00:41 1867 BARAL 00051373627TRLO0 179.8 13/08/2019 15:00:48 1790 BARAL 00051373643TRLO0 179.2 13/08/2019 15:01:50 513 BARAL 00051373759TRLO0 179.2 13/08/2019 15:01:50 2800 BARAL 00051373758TRLO0 179.2 13/08/2019 15:01:50 9 BARAL 00051373757TRLO0 179.8 13/08/2019 15:05:20 2242 BARAL 00051374069TRLO0 179.8 13/08/2019 15:05:22 1961 BARAL 00051374071TRLO0 179.4 13/08/2019 15:05:32 3063 BARAL 00051374099TRLO0 178.8 13/08/2019 15:06:22 1183 BARAL 00051374159TRLO0 178.8 13/08/2019 15:06:24 1183 BARAL 00051374164TRLO0 178.8 13/08/2019 15:08:36 42 BARAL 00051374372TRLO0 179.6 13/08/2019 15:09:51 1813 BARAL 00051374513TRLO0 179.2 13/08/2019 15:11:54 68 BARAL 00051374722TRLO0 179.2 13/08/2019 15:11:54 326 BARAL 00051374726TRLO0 179.2 13/08/2019 15:11:54 585 BARAL 00051374725TRLO0 179.2 13/08/2019 15:11:54 404 BARAL 00051374724TRLO0 179.2 13/08/2019 15:11:54 1982 BARAL 00051374723TRLO0 179.2 13/08/2019 15:14:52 227 BARAL 00051374960TRLO0 179.2 13/08/2019 15:14:52 564 BARAL 00051374959TRLO0 179.2 13/08/2019 15:14:52 1421 BARAL 00051374958TRLO0 179.8 13/08/2019 15:17:26 1000 BARAL 00051375274TRLO0 179.8 13/08/2019 15:17:26 2042 BARAL 00051375273TRLO0 182 13/08/2019 15:19:53 2811 BARAL 00051375793TRLO0 182 13/08/2019 15:20:03 2349 BARAL 00051375822TRLO0 181.6 13/08/2019 15:21:30 957 BARAL 00051375949TRLO0 181.6 13/08/2019 15:21:30 1913 BARAL 00051375948TRLO0 181.8 13/08/2019 15:32:01 4357 BARAL 00051377292TRLO0 182.2 13/08/2019 15:35:28 2756 BARAL 00051377526TRLO0 182.2 13/08/2019 15:35:28 1076 BARAL 00051377524TRLO0 181.8 13/08/2019 15:40:48 783 BARAL 00051378074TRLO0 181.8 13/08/2019 15:40:48 2185 BARAL 00051378073TRLO0 181.8 13/08/2019 15:45:02 7 BARAL 00051378519TRLO0 181.8 13/08/2019 15:45:02 884 BARAL 00051378523TRLO0 181.8 13/08/2019 15:45:02 1514 BARAL 00051378521TRLO0 181.2 13/08/2019 15:50:54 2255 BARAL 00051379096TRLO0 181.4 13/08/2019 15:51:42 1832 BARAL 00051379181TRLO0 181.2 13/08/2019 15:52:58 3073 BARAL 00051379278TRLO0 181.2 13/08/2019 15:52:58 213 BARAL 00051379277TRLO0 181.2 13/08/2019 15:52:58 400 BARAL 00051379276TRLO0 182.4 13/08/2019 15:54:56 2419 BARAL 00051379456TRLO0 181.6 13/08/2019 15:58:35 444 BARAL 00051379812TRLO0 181.6 13/08/2019 15:58:35 258 BARAL 00051379811TRLO0 181.6 13/08/2019 15:58:35 125 BARAL 00051379810TRLO0 181.6 13/08/2019 15:58:35 412 BARAL 00051379809TRLO0 181.6 13/08/2019 15:58:35 16 BARAL 00051379808TRLO0

For further information, please contact: Genel Energy +44 20 7659 5100 Andrew Benbow, Head of Communications Vigo Communications +44 20 7830 9700 Patrick d'Ancona Notes to editors: Genel Energy is an independent oil and gas exploration and production company listed on the main market of the London Stock Exchange (LSE: GENL, LEI: 549300IVCJDWC3LR8F94). The Company, with headquarters in London and offices in Ankara and Erbil, is one of the largest London-listed independent oil producers, and is the largest holder of reserves and resources in the Kurdistan Region of Iraq. Genel has highly cash-generative oil production from the Taq Taq and Tawke licences, with material growth potential from other assets in the portfolio. Genel also continues to pursue further growth opportunities. For further information, please refer to www.genelenergy.com [1]. ISIN: JE00B55Q3P39 Category Code: POS TIDM: GENL LEI Code: 549300IVCJDWC3LR8F94

