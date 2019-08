Heute Mittag lag unser letzter Kauf bereits wieder 48 Cent im Plus und unser gesetzter Take Profit wurde bei $17.34 gezogen. Die heute verkaufte Position konnte damit einen Kursgewinn von 12,45% erreichen. Im letzten Jahr waren wir schon froh, wenn die gesamte Bewegung mal 48 Cent von der Stelle kam. Doch so ändern sich die Zeiten und viele erinnern sich hoffentlich unserer Worte, wie wichtig es ist, auch einem vermeintlich langweiligen Markt dranzubleiben. Am Ende gewinnt immer der Geduldige am ... (Philip Hopf)

