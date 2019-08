Heute Mittag lag unser letzter Kauf bereits wieder 48 Cent im Plus und unser gesetzter Take Profit wurde bei $17.34 gezogen. Die heute verkaufte Position konnte damit einen Kursgewinn von 12,45% erreichen. Im letzten Jahr waren wir schon froh, wenn die gesamte Bewegung mal 48 Cent von der Stelle kam. Doch so ändern sich die Z ...

Den vollständigen Artikel lesen ...