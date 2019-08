Die Aktie des Autozulieferers Continental AG ist heute um mehr als 4% in die Höhe geschossen und bewegt sich in Richtung der 115 EUR Marke. So einen deutlichen Aufwärtstrend gab es bei der Aktie des Unternehmens aus Hannover seit langem nicht mehr. Grund dafür könnte das bahnbrechende Produkt sein, das Continental heute vorgestellt hat. Die Aktionäre scheinen sichtlich überzeugt zu sein und die Hoffnung ist da, dass Continental zurück zu alter Stärke findet. Die Zukunft des Autofahrens Eine der ... (Philipp Keltsos)

