Die Continental AG hat sich im dritten Quartal trotz der anhaltenden Rückläufe auf dem Automarkt operativ fortentwickelt. Der Technologiekonzern teilte am Dienstag mit, dass der berichtete Umsatz im Q3 um knapp 3 % zugelegt hat. Er beträgt nun rund 11,1 Mrd. €. Im Vorjahr betrug der Umsatz im selben Zeitraum nur 10,8 Mio. EUR. Hier hat man also mit Wachstum gegengesteuert und das in unruhigen Zeiten. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen hat sich das Umsatzwachstum über ...

