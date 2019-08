Die Verkäufer der K+S-Aktie agieren derzeit wie Händler, die ihre Ware um jeden Preis loswerden wollen. In dieser Woche hat sich die Anfang Juli auf dem Niveau von 16,50 Euro gestartete Abwärtsbewegung noch einmal deutlich beschleunigt. Die in der letzten Woche noch knapp behauptete Marke von 14,00 Euro wurde am Montag endgültig aufgegeben und am Dienstag startete die Aktie so schwach in den Handel, dass auch die 13,50-Euro-Marke wie weiche Butter durchschlagen wurde. Der Sommer 2006 kehrt zurück ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...