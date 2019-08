Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kronberg im Taunus (pta035/13.08.2019/20:58) - Value Management & Research AG (VMR AG), Kronberg (ISIN DE000A1RFHN7 / WKN A1RFHN)



Abschluss des Erwerbs der mitNORM GmbH Hannover, Festlegung Kaufpreis.



Vorstand und Aufsichtsrat der VMR AG haben mit Beschluss vom heutigen Tage entschieden, die ursprünglich geplante Durchführung einer Sachkapitalerhöhung zur Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der mitNORM GmbH, nicht umzusetzen. Der ursprüngliche Beschluss vom 02. April 2019 für den Erwerb des Mehrheitsanteils eine Sachkapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts durch die Ausgabe von 720.000 neuen Aktien zu durchzuführen, ist somit hinfällig.



Der Kaufpreis zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der mitNORM GmbH sollte ursprünglich als Kombination von Barkaufpreis und einer Sachkapitalerhöhung und Ausgabe von 720.000 neue Aktien der VMR AG gezahlt werden. Der Vorstand der VMR und der Verkäufer haben sich nunmehr entschieden, den restlichen Kaufpreisanteil ebenfalls in Form einer Barkomponente zu entrichten. Die endgültige Höhe der restlichen Kaufpreiszahlung und der Zeitpunkt sind u.a. von der Performance der mitNORM GmbH und weiteren betriebswirtschaftlichen Faktoren abhängig. Beide Seiten haben zu den Einzelheiten Verschwiegenheit vereinbart.



Die operative Integration in die VMR Gruppe läuft nach Plan. Bereits seit dem 20.Februar 2019 ist die mitNORM GmbH eine Mehrheitsbeteiligung der VMR. Damit erreicht die VMR ihre im Frühjahr veröffentlichte Prognose eines Wachstums des Konzernumsatzes in eine Größenordnung von ca. Euro 10 Mio. Weitere Details zur Integration, Performance und den Aussichten der mitNORM GmbH werden im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen der VMR bekanntgegeben.



Über die mitNORM GmbH: mitNORM mit Sitz in Hannover betreut an bundesweit 18 Standorten ca. 10.000 Privatkunden. Mehr als 150 junge, hochqualifizierte Berater stellen hierbei den Privatkunden und seine Bedürfnisse auf Grundlage des Normberatungskonzeptes in den Mittelpunkt ihrer Kundenberatung. Als stark wachsendes Unternehmen strebt mitNORM innerhalb der kommenden 3 Jahre an, die Zahl ihrer Kundenberater und darauf aufbauend auch ihre Erträge zu verdoppeln.



Über die Value Management & Research AG (VMR): Die VMR AG ist eine Beteiligungsholdung für Unternehmen im Bereich Online-Plattformen für Investment- und Kapitalanlagen sowie digitale Fintech und innovative Advisortech-Geschäftsmodelle.



(Ende)



Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 6173 3246839 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1565722680145



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 13, 2019 14:58 ET (18:58 GMT)