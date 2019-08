Die Wirecard-Aktie zeigte am Dienstag eine Kursentwicklung, die an die des Gesamtmarktes erinnerte. Zunächst schwach (zwischenzeitlich wurde die Marke von 140 Euro unterschritten, es ging unter 139 Euro) - doch als dann der Gesamtmarkt gemessen am Dax nach Norden drehte, machte auch die Wirecard-Aktie wieder Boden gut. Während des Xetra-Handels hatte sie es aber zum Handelsende nicht mehr ins Plus geschafft, denn da ging sie mit -0,80 Euro bzw. rund -0,6% auf 141,45 Euro in den Feierabend. Mit anderen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...