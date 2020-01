Die Google-Mutter Alphabet hat bei der Marktkapitalisierung als erst viertes Unternehmen überhaupt am Donnerstag die Marke von 1 Billion Dollar übersprungen.Dies war zuvor lediglich Apple, Amazon und Microsoft gelungen. Allerdings hat Amazon diese Marke nur im Handelsverlauf geknackt und nicht über diesem Niveau den Handel beendet. Mit einem Plus von 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von knapp über 1.450 Dollar erhöhte Alphabet allein am Donnerstag die Marktkapitalisierung um rund 8 Milliarden ...

