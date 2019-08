Die Regierung wurde bei den Vorwahlen abgestraft, Börse, Währung und Anleihen waren zeitweise im freien Fall. Experten rechnen mit verschärfter Rezession und wachsender Inflation.

Am schnellsten reagierte General Motors in Argentinien auf die historische Abwertung des Peso gegenüber dem US-Dollar. Nur einen Tag nachdem sich der Dollar rekordmäßig um 23 Prozent gegenüber dem Peso aufgewertet hatte, erhöhte der US-Hersteller die Preise seiner Modelle um genau diese 23 Prozent. Die anderen Autobauer in Argentinien würden noch überlegen, wie stark sie die Preise anheben werden, erklärten diese gegenüber den Medien.

Auch in den Supermärkten des Landes war am Montag nach den Vorwahlen in Argentinien deutlich mehr los als sonst. Familien deckten sich mit Lebensmitteln ein, bevor der Einzelhandel die Preise erhöhen konnte. Die Konsumenten fürchten zudem, dass Waren, deren Preise von der Regierung kontrolliert werden, aus den Regalen verschwinden könnten.

Die umgehende Reaktion der Unternehmen und Argentinier auf die veränderten politischen Verhältnisse nach den Vorwahlen zeigt: Niemand rechnet damit, dass Argentiniens Wirtschaft in den nächsten zweieinhalb Monaten bis zum ersten Termin für die Präsidentschaftswahlen zur Ruhe kommen wird. Der Grund: Investoren fürchten, dass ab Dezember erneut eine linkspopulistische Regierung die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas führen könnte.

Bei den Vorwahlen am Sonntag hatte die wirtschaftsfreundliche Regierung von Präsident Mauricio Macri unerwartet katastrophal abgeschnitten. Ein Wahlsieg der peronistischen Opposition scheint nun ziemlich wahrscheinlich. Deren Kandidaten sind der peronistische Technokrat Alberto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...