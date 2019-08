Obwohl Elektroautos immer mehr im Kommen sind, halten sich einige Vorurteile über die neue Antriebsart hartnäckig. Der Seriengründer und Tech-Investor Frank Thelen outet sich als E-Auto-Liebhaber und möchte die Ressentiments ausräumen.Frank Thelen ist dem breiten Publikum vor allem als Investor in der Fernsehserie Höhle der Löwen bekannt, in der Startup-Gründer versuchen, die Geldgeber in der Jury davon zu überzeugen, ihr Unternehmen zu finanzieren. Der Investor hat aber auch viele eigene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...