"Badische Zeitung" Vermummung/Thunberg im Hambacher Forst:

"Deutschland ist weder eine Diktatur noch ein autoritäres Regime, in dem schon ein fahrlässig ausgesprochenes Wort, ein falscher Like auf Facebook oder eben auch das Bild einer Person zur falschen Zeit am falschen Ort zur Verfolgung durch die Behörden führt. Wer sich im Konfliktfall - etwa während einer Demonstration für das ehrenwerte Ziel des Klimaschutzes - verhüllt, handelt ungesetzlich. Das sogenannte Vermummungsverbot soll das Gemeinwesen vor Straftaten im Schutz der Anonymität bewahren. Wer sich beim Fototermin mit der Klima-Ikone Thunberg vermummt, offenbart lediglich ein verqueres Verhältnis zu Staat und Öffentlichkeit - das aber ein Datenschützer gleichwohl nicht teilen sollte."/yyzz/DP/he

AXC0010 2019-08-14/05:35