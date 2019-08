Die rollierende Korrektur macht auch vor Henkel nicht Halt. Am Dienstag erwischt es den Konsumgüterkonzern, der auch für die Industrie beispielsweise Klebstoffe produziert. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der Konzern beim Umsatz die Schätzungen verfehlt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag ...

