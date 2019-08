SHOP APOTHEKE setzt erfolgreichen Wachstumskurs fort: Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2019 um 32% auf EUR 338 Mio. DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Personalie SHOP APOTHEKE setzt erfolgreichen Wachstumskurs fort: Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2019 um 32% auf EUR 338 Mio. 14.08.2019 / 06:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SHOP APOTHEKE setzt erfolgreichen Wachstumskurs fort: Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2019 um 32% auf EUR 338 Mio. * Bruttomarge verbessert sich auf 19,9%. * DACH Segment EBITDA deutlich gesteigert * Anzahl aktiver Kunden steigt um 50% auf 4,2 Mio. * Prognose für Gesamtjahr 2019 und break-even EBITDA in 2020 bestätigt. Venlo, 14. August 2019. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. Auf Konzernebene steigerte das Unternehmen den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 32% auf rund EUR 338 Mio. nach EUR 257 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr bestätigt der Vorstand seine Prognose, die einen Umsatzzuwachs um rund 30% auf ca. EUR 700 Mio. und ein break-even EBITDA in 2020 vorsieht. Insgesamt verzeichnete SHOP APOTHEKE EUROPE sowohl national als auch international ein starkes organisches Wachstum. Auf Konzernebene erhöhte sich der Bruttogewinn um 45% von 46 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2018 auf 67 Mio. EUR im Berichtszeitraum. Die konsolidierte Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozentpunkte auf 19,9%. Das DACH Segment EBITDA stieg trotz starken Umsatzwachstums im zweiten Quartal deutlich um EUR 5.4m gegenüber Q1 2019 auf EUR 3.7m (EUR 3.0m im Vorjahr). Das internationale Segment EBITDA betrug EUR -3.4m (EUR -2.4m im Vorjahr), das konsolidierte Segment-EBITDA lag mit + 0,3 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert von + 0,6 Mio. EUR. Die bereinigten Verwaltungskosten vor Abschreibungen für das erste Halbjahr betrugen 9,9 Mio. EUR (Vorjahr: 7,6 Mio. EUR) und somit 2,9% vom Umsatz. Sie enthielten einmalige Kosten in Höhe von 1,4 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus einem Aktienoptionsplan resultieren. Aufgrund des starken Wachstums des Unternehmens und der damit verbundenen Kosten für die Neukundengewinnung stiegen die Vertriebskosten vor Abschreibungen deutlich um 46% von 46 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2018 auf 67 Mio. EUR im Berichtszeitraum. Das bereinigte Konzern-EBITDA betrug - 9,6 Mio. EUR gegenüber - 7,0 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2018. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von -2,8% gegenüber -2,7% im ersten Halbjahr 2018. Unter Einbeziehung der Abschreibungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR) betrug das bereinigte EBIT - 16,9 Mio. EUR (H1 2018: - 13,0 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis nach Steuern lag bei - 19,9 Mio. EUR nach - 14,5 Mio. EUR im Vorjahr. CEO Stefan Feltens sagt zum Halbjahresergebnis: "Wir sind in puncto Umsatzwachstum und Entwicklung der Profitabilität auf einem guten Weg. Die Ergebniskennzahlen haben wir in Q2 gegenüber Q1 wesentlich verbessert. Damit sind wir sehr zuversichtlich, die Jahresprognose 2019 zu erfüllen." Anzahl aktiver Kunden steigt um 50 Prozent Im Vergleich zum Vorjahresstichtag stieg die Anzahl aktiver Kunden um 50% von 2,8 Mio. auf 4,2 Mio. Die Anzahl an Bestellungen wuchs gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 44% und erreichte 5,9 Mio. (H1 2018: 4,1 Mio.). 80% der Bestellungen im Berichtszeitraum erfolgten durch Bestandskunden (Vorjahr: 81%). Gleichzeitig blieb die Rücklaufquote mit unter 1% minimal. Der Anteil der mobilen Seitenbesuche stieg im ersten Halbjahr 2019 auf 67% nach 56% im ersten Halbjahr 2018. Aufgrund des veränderten Produktmixes nach der Übernahme der nu3 GmbH im Juli 2018 und des OTC-Online-Wachstums lag die Größe des durchschnittlichen Warenkorbs in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 66,26 EUR erwartungsgemäß unter dem hohen Vorjahreswert von 74,18 EUR. Bruttomarge im Segment DACH steigt auf 19,2 Prozent Das nach Umsatz größte Segment DACH 2019 wuchs in den ersten sechs Monaten um 27% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse stiegen hier auf EUR 298 Mio. gegenüber EUR 235 Mio. im ersten Halbjahr 2018. Gleichzeitig wuchs der Bruttoertrag im Vergleich zum Vorjahr um 40% von 41 Mio. EUR auf 57 Mio. EUR. Die Bruttomarge verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 19,2% gegenüber 17,4% im Vorjahr. Das Segment-EBITDA verbesserte sich gegenüber dem ersten Quartal um 5,4 Mio EUR auf bei 3,7 Mio. EUR gegenüber 3,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, trotz deutlich höherer Marketingaufwendungen in organisches Wachstum. Außerhalb der Region DACH steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE den Umsatz deutlich um 83,0% auf 40 Mio. EUR (Vorjahr: 22 Mio. EUR). Das Bruttoergebnis des Segments International erhöhte sich im Berichtszeitraum proportional zum Umsatz um 84% von 5,5 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR. Die Bruttomarge lag mit 25,2% nahezu auf dem Niveau des Vorjahres von 25,1%. Vorstand bestätigt Prognose für 2019 und break-even für 2020 Für das Gesamtjahr 2019 bestätigt der Vorstand seine Prognose, die ein Umsatzwachstums von ca. 30% (2018: 25%) vorsieht. Dies entspricht einer Steigerung des Konzernumsatzes auf rund EUR 700 Mio. (2018: EUR 540 Mio.). Die (bereinigte) EBITDA-Marge soll auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht besser liegen. Der Break-Even wird für 2020 erwartet. CFO Dr. Ulrich Wandel verlässt SHOP APOTHEKE EUROPE Nach zehnjähriger Tätigkeit als CFO wird Ulrich Wandel SHOP APOTHEKE EUROPE auf eigenen Wunsch zum 30. September 2019 verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. CEO Stefan Feltens erläutert: "Dr. Ulrich Wandel hat mit dem erfolgreichen IPO und den folgenden Kapitalmarkttransaktionen maßgeblich zur Wachstumsstory SHOP APOTHEKE EUROPE beigetragen. Dafür spreche ich ihm im Namen des gesamten Vorstands meinen besonderen Dank aus. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jan Pyttel betont: "Wir bedauern das Ausscheiden von Dr. Ulrich Wandel sehr, akzeptieren aber seine Entscheidung und danken ihm für sein außerordentliches Engagement und seine erfolgreiche Arbeit." Der Aufsichtsrat hat die Suche eines Nachfolgers angestoßen, Gespräche mit geeigneten Kandidaten werden bereits geführt. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers wird CEO Stefan Feltens, der vor seiner Tätigkeit für Shop Apotheke langjährig CFO von Teva Global Operations war, kommissarisch die CFO-Aufgaben übernehmen. Dr. Ulrich Wandel ergänzt: "Als Vorstandsteam haben wir gemeinsam Shop Apotheke als führende europäische Online-Apotheke positioniert. SHOP APOTHEKE EUROPE ist sehr gut aufgestellt, um das Wachstumspotenzial in diesem noch jungen Markt in Europa optimal zu erschließen und den Shareholder Value zu steigern - das ist eine unternehmerische Leistung, auf die ich stolz bin." ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,2 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. PRESSEKONTAKTE. 