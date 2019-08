ADO Properties S.A. schließt erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 erfolgreich ab DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis ADO Properties S.A. schließt erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 erfolgreich ab 14.08.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A. schließt erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 erfolgreich ab * Stabiles Wachstum der Erträge aus Vermietung (+9,9%) * EBITDA aus Vermietung steigt um +2,4% und FFO1 annähernd auf Vorjahresniveau * Like-for-like-Mietwachstum von 4,0% * Portfoliowert steigt auf EUR 4,4 Milliarden - solide Finanzierungsstruktur * EPRA Net Asset Value je Aktie erhöht sich zum 30. Juni 2019 auf EUR 60,63 (31. Dezember 2018: EUR 55,05) * Anhaltend hohes Modernisierungstempo lässt Leerstandsquote weiter sinken Berlin, 14. August 2019 - ADO Properties S.A., das einzige im Prime Standard gelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnungsunternehmen, hat die erste Hälfte seines Geschäftsjahres 2019 erfolgreich abgeschlossen. Dies zeigen die heute veröffentlichten Kennzahlen und der Zwischenbericht für die ersten sechs Monate 2019. Starke operative Kennzahlen Die Erträge aus Vermietung von ADO Properties stiegen in den ersten sechs Monaten 2019 um 9,9% auf EUR 71,4 Millionen (H1 2018: EUR 64,9 Millionen), vor allem infolge neuer Akquisitionen und des stabilen Like-for-like-Mietwachstums von 4,0%. Das EBITDA aus Vermietung erhöhte sich um 2,4% auf EUR 47,9 Millionen (H1 2018: EUR 46,7 Millionen). Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 entsprechen einem annualisierten EBITDA von fast 96 Millionen Euro. Mit EUR 33,4 Millionen lagen die FFO1 (aus Vermietung) annährend auf Vorjahresniveau und entsprachen einem FFO1 von EUR 0,76 je Aktie. Die durchschnittliche Ist-Miete im Wohnungsportfolio stieg zum Ende des ersten Halbjahres 2019 auf EUR 6,81 pro Quadratmeter und Monat (31. Dezember 2018: EUR 6,73). Die Leerstandsrate im Wohnimmobilienportfolio ging infolge einer höheren Geschwindigkeit bei der Durchführung von Modernisierungen zum 30. Juni 2019 auf 2,9% zurück (31. Dezember 2018: 3,2%). Der Portfoliowert von ADO Properties erhöhte sich zum 30. Juni 2019 um EUR 282,2 Millionen auf EUR 4,375 Milliarden. Das Portfolio umfasste zum Ende des Berichtszeitraumes 23.627 Einheiten, davon 22.169 Wohneinheiten (31. Dezember 2018: 22.202 Wohneinheiten). In den ersten sechs Monaten 2019 verkaufte ADO Properties 38 Einheiten. Der durchschnittliche Verkaufspreis von EUR 3.866 pro m² ist sehr positiv, verglichen mit dem aktuellen durchschnittlichen Wert für Objekte in zentralen Lagen im Portfolio des Unternehmens (EUR 3.246 pro m²), der damit am besten vergleichbar ist. Der EPRA Net Asset Value des Portfolios stieg zum 30. Juni 2019 auf EUR 2,68 Milliarden beziehungsweise EUR 60,63 je Aktie. Die Finanzierungsstruktur von ADO Properties blieb mit einem LTV von 38,0% zum Ende der Berichtsperiode sowie einem durchschnittlichen Zinssatz auf die ausstehenden langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 1,6% weiterhin stabil und konservativ. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verbindlichkeiten belief sich auf rund 4,3 Jahre. Nahezu alle Kredite haben einen festen Zinssatz oder sind entsprechend abgesichert. ADO Properties wird auch künftig an dieser konservativen Finanzierungsstruktur festhalten und strebt einen LTV von maximal 40% an. FFO-1-Prognose von rund EUR 65 Millionen für 2019 und positiver Ausblick "Die aktuelle politische Situation hat zu erheblichen Unruhen im Immobiliensektor geführt. Wir sehen den vorgeschlagenen "Berliner Mietendeckel" sehr skeptisch und glauben, dass dieser - oder ähnliche Maßnahmen - nur zu einem weiteren Wohnungsmangel in Berlin beitragen kann. Dies dürfte für Investoren jedoch insofern positiv sein, als sie langfristig mit ziemlicher Sicherheit von solchen Bedingungen profitieren werden. Die kurzfristige Situation kann nur als ungewiss bezeichnet werden, da niemand mit Sicherheit sagen kann, welche politischen Entscheidungen getroffen werden oder welche Auswirkungen sie auf die Immobilienbranche haben werden. Dennoch bleibt unser Gesamtausblick für die kommenden Monate positiv", sagt Ran Laufer, CEO von ADO Properties. "Angesichts der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr gehen wir unverändert davon aus, dass unsere FFO1-Run-Rate für das Gesamtjahr 2019 rund 65 Mio. EUR betragen wird. Angesichts der Unsicherheiten darüber, ob und in welcher Form die geplante Mietregelung in Berlin verabschiedet wird, geben wir derzeit keine Prognose für unser Like-for-like-Mietwachstum ab, sind aber zuversichtlich, dass ADO Properties mittel- bis langfristig den Wert seiner Vermögenswerte, seines NAV und seines NAV pro Aktie weiter steigern wird. Unser Qualitätsportfolio und die vollständig integrierte, skalierbare Management-Plattform bieten uns die operative Flexibilität, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen. Wir können unsere operative Strategie kurzfristig an mögliche Entwicklungen anpassen." Kennzahlen 01.01.19- 01.01.18- Diffe- Differenz -30.06.1- -30.06.1- renz prozentu- 9 8 absolut al Erträge aus Vermietung, in Mio. 71,4 64,9 6,4 9,9% EUR EBITDA aus Vermietung, in Mio. 47,9 46,7 1,1 2,4% EUR EBITDA, in Mio. EUR 48,9 47,5 1,4 2,9% FFO 1 aus Vermietung, in Mio. 33,4 33,6 -0,2 -0,5% EUR FFO 1 je Aktie, EUR 0,76 0,76 0,0 0,0% FFO 2 (inkl. 34,5 34,4 0,1 0,3% Veräußerungserlöse), in Mio. EUR 30.06.19 31.12.18 Diffe- Differenz renz prozentu- absolut al EPRA NAV, in Mio. EUR 2.676 2.430 246,3 10,1% EPRA NAV je Aktie, EUR 60,63 55,05 5,58 10,1% LTV, in Prozent 38,0% 39,6% Wohneinheiten 22.169 22.202 -33 -0,1% Portfoliowert, in Mio. EUR 4.375 4.092 282,2 6,9% Ist-Miete (Wohnungen) in 6,81 6,73 EUR/qm/Monat Leerstandsrate Wohnungen, in 2,9% 3,2% Prozent Instandhaltungsaufwand und 46,70 39,20 CAPEX, in EUR pro Quadratmeter p. a. Definitionen unserer alternativen Leistungsindikatoren wie FFO1 oder EPRA NAV finden sich in unserem aktuellsten Finanzbericht unter http://ado.properties/websites/ado/German/4000/publikationen.htmlreports im Kapitel "Finanzielle Leistungsindikatoren". Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. Kontakt: Nicole Müller, Legal Counsel 14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 262 634 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 857111 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857111 14.08.2019 ISIN LU1250154413 AXC0043 2019-08-14/07:00