TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Freundlich lautet die Tendenz an den ostasiatischen Aktienmärkten am Mittwoch. Sie schließen sich damit weitgehend den US-Vorgaben an. Auch dort hatten die Kurse zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Rückzieher bei den jüngst angekündigten zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Importe gemacht hatte. Diese sollen jetzt später, erst im Dezember erhoben werden, auf Produkte wie Handys, Spielzeug oder auch Schuhe - unter anderem aus Rücksicht auf das US-Weihnachtsgeschäft.

Außerdem sagte der chinesische Vizepremier, dass es in zwei Wochen wieder Gespräche zwischen beiden Seiten geben soll. Jüngst hatte es von Trump noch geheißen, dass ein Treffen im September möglicherweise gar nicht stattfinden werde. Für Entspannung im Handelsstreit sorgt auch, dass der Yuan erstmals seit Tagen von der chinesischen Notenbank wieder höher gefixt wurde zum Dollar, wenn auch nur marginal. Der Yuan hatte am Vortag bereits deutlich aufgewertet, nachdem die Verschiebung der Strafzölle bekannt geworden war. Aktuell kostet der Dollar 7,0350 Offshore-Yuan, verglichen mit jüngsten Hochs um 7,1060.

An den Börsen der Region geht es mit den Indizes im Schnitt um rund 0,7 Prozent nach oben. Der Nikkei-Index in Tokio legt um 0,9 Prozent zu auf 20.628 Punkte. Er profitiert auch von Rückenwind von der Devisenseite, denn der Yen, in Krisenzeiten als sicherer Hafen immer wieder gesucht, hat seit der Entspannung im Handelsstreit deutlich abgewertet. Der Dollar kostet 106,42 Yen, verglichen mit rund 105,50 zur gleichen Zeit am Dienstag.

Mutiger agieren die Anleger auch deshalb, weil bei den Protestaktionen in Hongkong zumindest von keinen neuen Eskalationen zu hören ist. Der Flugbetrieb auf dem Hongkonger Flughafen läuft wieder weitgehend normal und von vielen Seiten werden Forderungen an beide Seiten erhoben, sich zurückhaltend zu verhalten.

Konjunkturseitig kommen aus Japan sehr gute Daten. Dort sind die Maschinenbauaufträge wider Erwarten gestiegen und das auch noch deutlich. In China ist dagegen die Industrieproduktion im Juli weniger stark gestiegen als prognostiziert. Dies geht aber angesichts der Entspannung im Handelsstreit eher unter.

Apple-Zulieferer gesucht

Bei den Aktien sind unter anderem Papiere von Apple-Zulieferern stärker gesucht, nachdem an der Wall Street bereits die Apple-Aktie auf die Strafzollverschiebung sehr positiv reagiert hatte. In Hongkong legen Sunny Optical und AAC um 12 bzw gut 3 Prozent zu, in Taiwan Largan um über 4 Prozent. In Seoul ziehen Samsung um rund 1,5 Prozent an und SK Hynix um rund 3 Prozent.

Die Kurse der chinesischen Fluglinien erholen sich überdurchschnittlich. China Eastern gewinnen ebenso über 4 Prozent wie Air China. Cathay Pacific erholen sich um 3 Prozent.

In Sydney profitieren Aktien aus dem Roshtoffsektor von den wieder auflebenden Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits, auch weil in China die Eisenerzpreise wieder kräftig zulegen. Rio Tinto und Fortescue gewinnen rund 2,5 Prozent, BHP ein halbes Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.572,30 +0,06% +16,40% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.644,47 +0,92% +3,15% 08:00 Kospi (Seoul) 1.939,25 +0,70% -4,99% 08:00 Schanghai-Comp. 2.819,05 +0,78% +13,04% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.416,63 +0,54% +0,16% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.153,85 +0,23% +3,26% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,61 +0,49% -5,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1173 +0,0% 1,1173 1,1191 -2,5% EUR/JPY 118,92 -0,3% 119,26 117,87 -5,4% EUR/GBP 0,9265 +0,0% 0,9263 0,9286 +2,9% GBP/USD 1,2059 -0,0% 1,2062 1,2055 -5,4% USD/JPY 106,43 -0,3% 106,73 105,31 -3,0% USD/KRW 1213,60 +0,6% 1206,85 1223,21 +8,9% USD/CNY 7,0218 -0,3% 7,0435 7,0664 +2,1% USD/CNH 7,0369 +0,3% 7,0134 7,1046 +2,4% USD/HKD 7,8455 -0,0% 7,8460 7,8467 +0,2% AUD/USD 0,6793 -0,1% 0,6797 0,6754 -3,6% NZD/USD 0,6463 +0,1% 0,6459 0,6442 -3,7% Bitcoin BTC/USD 10.554,75 -2,7% 10.851,75 11.318,25 +183,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,35 57,10 -1,3% -0,75 +17,8% Brent/ICE 60,66 61,30 -1,0% -0,64 +9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.500,20 1.501,39 -0,1% -1,20 +17,0% Silber (Spot) 16,95 16,98 -0,2% -0,03 +9,4% Platin (Spot) 851,00 852,50 -0,2% -1,50 +6,8% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,4% -0,01 -1,0% ===

