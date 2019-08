CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC wächst trotz abschwächender Konjunktur bei Umsatz und Ergebnis; Marktverunsicherung durch CO2-Diskussionen erwartet DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC wächst trotz abschwächender Konjunktur bei Umsatz und Ergebnis; Marktverunsicherung durch CO2-Diskussionen erwartet 14.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Brilon, 14. August 2019: Die CENTROTEC Sustainable AG, Brilon, erhöhte im ersten Halbjahr 2019 ihren Umsatz um 4,7% auf 299,7 Mio. EUR (Vj. 286,4 Mio. EUR). Alle drei Segmente konnten Umsatzzuwächse verzeichnen. Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Segment Climate Systems. Das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns konnte im branchentypisch schwächeren ersten Halbjahr um 15,6% auf 8,1 Mio. EUR (Vj. 7,0 Mio. EUR) verbessert werden. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg, unterstützt durch das zum Bilanzstichtag gegenüber dem schwachen Vorjahr deutlich verbesserte Finanzergebnis, auf 0,43 EUR (Vj. 0,06 EUR). Diese Zuwächse wurden vor dem Hintergrund der ersten erkennbaren Auswirkungen einer konjunkturellen Abkühlung erwirtschaftet. Inwiefern sich die schwächelnde Konjunktur bereits negativ auf die Investitionsbereitschaft in Modernisierungsmaßnahmen und damit auf die Absatzmarktentwicklung der anstehenden Heizsaison auswirken wird, lässt sich aktuell noch nicht belastbar einschätzen. Die anstehenden öffentlichen Debatten zur Klimapolitik, wie beispielsweise die kürzlich gestartete Debatte über Abwrackprämien für Ölheizungen können dahingegen sehr wahrscheinlich zu einer Verunsicherung bei anstehenden Sanierungsentscheidungen führen und damit den deutschen Absatzmarkt im Herbst empfindlich schädigen. Der positive Verlauf des ersten Halbjahres 2019 lässt uns dennoch die an das Gesamtjahr geknüpften Erwartungen hinsichtlich eines Umsatz- und Ergebniswachstums auf 620 bis 640 Mio. bzw. 31 bis 33 Mio. EUR bestätigen. CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial Für weitere Informationen wenden Sie sich an: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 oder MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30 Kontakt: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Manager Investor Relations, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 857261 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857261 14.08.2019 ISIN DE0005407506 AXC0063 2019-08-14/07:30