PRESSEMITTEILUNG 14. August 2019 / Expedeon AG berichtet starke Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2019 und bestätigt positiven Trend Telefonkonferenz (in englischer Sprache) heute, den 14. August 2019, 15:00 CET/14:00 BST - Umsatzsteigerung von 31% auf 7,4 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2018: 5,6 Mio. EUR) - Bereinigtes EBITDA von 1,2 Mio. EUR, starkes Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2018: 164 TEUR) - Finanzprognose 2019 bestätigt: Bereinigtes EBITDA und Umsätze auf Kurs Heidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 14. August 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 und das erste Halbjahr 2019 (bis 30. Juni 2019) veröffentlicht. "Wir sind sehr zufrieden mit dem starken Wachstum unserer Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr 2019 gegenüber 2018, das durch unsere Expertise in der Biokonjugation entstanden ist. Unsere finanziellen Fortschritte spiegeln die erfolgreiche Umsetzung unserer Grow, Buy, Build-Strategie wider, die wir in den letzten drei Jahren umgesetzt haben", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von Expedeon. "Wir werden auch weiterhin unsere Aktivitäten auf organisches Wachstum ausrichten und darauf, innovative Technologien auf den Markt zu bringen, wie z. B. unsere Lightning-Link(R) Metall-Labelling-Kits und CaptSure-basierte Kits. Lightning-Link(R), CaptSure und die TruePrime DNA-Herstelltechnologie sehen wir als zentrale Wachstums-Chancen für die Zukunft. Wir haben uns gut positioniert, um von den Markt-Trends in Richtung Multi-Omics- und Multiplex-Lösungen zu profitieren und erwarten im zweiten Halbjahr 2019 weitere Produkt-Einführungen, wodurch wir für die Geschäftsperformance in den kommenden sechs Monaten sehr zuversichtlich sind." Operative Highlights 2019 seit Jahresbeginn: - Januar 2019: Neue Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie zur Entwicklung und Produktion von TRIFic Immunoassays. - Mai 2019: ELISA-ONE erweitert das Produktangebot von Expedeon. Die Technologie wurde durch TGR BioSciences entwickelt, die von Expedeon im Mai 2018 übernommen wurde. - Mai 2019: CaptSure DIY ELISA erweitert Expedeons Produktpalette an Immunoassays. Die Technologie wurde durch TGR BioSciences entwickelt, die von Expedeon im Mai 2018 übernommen wurde. - Juni 2019: Einführung der Lightning-Link(R) Metall-Labelling-Kits zur Anwendung in verschiedenen Immunoassays, um die Analyse von Einzelzellen zu ermöglichen und Nutzern eine dramatisch verbesserte phänotypische Analyse heterogener Zellpopulationen zu ermöglichen. - Juni 2019: ODDO SEYDLER BANK als Designated Sponsor mandatiert um kontinuierlichen Handel auf XETRA(R) sicherzustellen, was die Handelbarkeit der Expedeon-Aktie für Investoren verbessert. - August 2019: Kommerzielle Vereinbarung mit Sona Nanotech um Einschränkungen bei der Entwicklung von Multiplex-Point-of-Care Lateral Flow Assay-Diagnosetests zu überwinden. David Roth, CFO von Expedeon, kommentierte: "Wir freuen uns, dass sich der starke positive Wachstumstrend aus 2018 auch im Jahr 2019 fortsetzt. Wir sind auf gutem Wege, unsere Ganzjahresprognose zu Umsatzerlösen und bereinigtem EBITDA zu erreichen." Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2019: Die Umsatzerlöse für das zweite Quartal 2019 beliefen sich auf 3,9 Mio. EUR (Q2 2018: 3,3 Mio. EUR), was einem Wachstum von 18% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kommt der Einfluss von TGR im gesamten zweiten Quartal zum Tragen. Zudem beruht diese Entwicklung auf dem anhaltenden Wachstum der gesamten Produktpalette von Expedeon. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen betrugen 4,8 Mio. EUR (Q2 2018: 3,9 Mio. EUR). Dies beruht primär auf der Anwendung von IFRS und dem Einfluss der Neubewertung der Earn-Outs für Innova in Höhe von 86 TEUR und für TGR in Höhe von 726 TEUR. Diese Aufwendungen sind hauptsächlich nicht zahlungswirksam, da sie durch Aktien beglichen werden und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Q4 2018 in Höhe von 1 Mio. EUR umkehren, die durch das selbe Vorgehen enstanden waren. Die Innova Earn-Out Kosten spiegeln eine Neubewertung des Earn-Out Wertes bedingt durch den veränderten Aktienkurs der Expedeon AG wider. Die TGR Earn-Out Kosten spiegeln teilweise die jüngsten Aktienkursschwankungen der Expedeon AG und die Neubewertung der Provision wider, basierend auf der Annahme, dass TGR Earn-Outs voraussichtlich vollständig erlöst werden, nachdem TGR 100% seines Earn-Outs von 2019 erreicht hat. Der Innova Earn-Out ist abgeschlossen, für den TGR Earn-Out verbleibt ein Jahr. Expedeon erzielt ein positives bereinigtes EBITDA Ergebnis für das zweite Quartal 2019 in Höhe von 747 TEUR durch starke Umsatzerlöse im Vergleich zu einem Verlust von 27 TEUR im zweiten Quartal 2018 (einschließlich der Transaktionskosten in Höhe von 71 TEUR in diesem Zeitraum für TGR BioSciences). Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag für das zweite Quartal 2019 belief sich auf 1,3 Mio. EUR im Vergleich zu 0,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2019: Der Gesamtumsatz der Expedeon-Gruppe stieg um 31% auf 7,4 Mio. EUR für die ersten sechs Monate von 2019 (H1 2018: 5,6 Mio. EUR). Dies ist im Wesentlichen auf den Verkauf von Kits und Geräten zurückzuführen. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2019 auf 8,6 Mio. EUR (H1 2018: 6,6 Mio. EUR). Der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen spiegelt die größtenteils nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit den bereits oben erwähnten Earn-Outs von Innova und TGR sowie die Auswirkungen der Akquisition von TGR im Mai 2018 auf den gesamten Berichtszeitraum 2019 wider. Der ausgewiesene Periodenverlust für das erste Halbjahr von 2019 betrug 1,8 Mio. EUR im Vergleich zu 0,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Periodenverlust für das erste Halbjahr 2019 enthält Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte (einschließlich Kundenkarteien und Patente, kapitalisiert durch die Akquisitionen der Expedeon-Gruppe, Innova Biosciences und TGR Biosciences) in Höhe von 1,5 Mio. EUR (H1 2018: 1,0 Mio. EUR) sowie (im Wesentlichen) nicht zahlungswirksame Anpassungen von Earn-Outs in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Auf Grund des starken Wachstums berichtet Expedeon ein starkes, positives bereinigtes EBITDA Ergebnis für das erste Halbjahr von 2019 in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Vergleich zu 164 TEUR im Vorjahreszeitraum: 2019 2018 TEUR TEUR Ergebnis der (1.228) (1.011) betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) Abschreibungen auf 320 149 Sachanlagen Abschreibungen auf 1.181 885 immaterielle Vermögenswerte EBITDA 274 23 Aufwand aus der 0 17 Marktwertanpassung (Kaufpreisallokation Vorräte) Ergebnis aus 125 124 Aktienoptionen Effekt aus der 812 0 Neubewertung von Akquisition Earn-Outs Bereinigte EBITDA 1.211 164 Im ersten Halbjahr 2019 sanken die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 2,4 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR (31. Dezember 2018: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 6,2 Mio. EUR). Im Wesentlichen wurde dies durch 1,2 Mio. EUR Darlehenszahlung an ehemalige TGR Aktionäre im Rahmen der Akquisition des Unternehmens sowie durch 0,3 Mio. EUR spanischer Softloan-Rückzahlungen verursacht. Der Mittelzu- und -abfluss aus laufenden Geschäftstätigkeiten vor Zinsen betrug insgesamt 0,2 Mio. EUR (H1 2018: Mittelabfluss von 0,7 Mio. EUR). Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten belief sich auf 0,5 Mio. EUR (H1 2018: 6,2 Mio. EUR) sowie Zinsen in Höhe von 0,3 Millionen (H1 2018: 28 TEUR). Am 30. Juni 2019 belief sich die Bilanzsumme auf 61,6 Mio. EUR einschließlich des Goodwill in Höhe von 33,9 Mio. EUR und anderer sonstiger immaterieller Vermögenswerte von 14,8 Mio. EUR. Ereignisse nach Ende der Berichtsperiode: Nach Abschluss des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2019 gab Expedeon am 10. Juli 2019 bekannt, dass die Hauptversammlung am 9. Juli 2019 in Heidelberg allen Vorschlägen der Verwaltung zugestimmt hat und Hansjörg Plaggemars zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates gewählt wurde. Ausblick 2019: Das Unternehmen erwartet ein starkes zweites Halbjahr in Fortsetzung der Trends aus den Vorjahren 2017 und 2018 und bedeutende Geschäftstätigkeiten vor allem in Bezug auf die Assets Lightning-Link(R) und CaptSure. Auf Grundlage der Finanzergebnisse aus dem ersten Halbjahr 2019 bekräftigt Expedeon seine Finanzprognose vom April 2019: Als Ergebnis eines anhaltend starken Wachstums erwartet das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum, das durch die Einführung neuer Produkte unterstützt wird. Expedeon erwartet, dass sich das Umsatzwachstum in einer verbesserten Profitabilität niederschlägt, wobei der Vorstand für 2019 ein bereinigtes EBITDA von über 2 Mio. EUR erwartet. Der Halbjahresbericht des Unternehmens wird heute, am 14.08.2019, online auf der Investoren Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Details zur Telefonkonferenz: Expedeon wird heute, am 14. August 2019, um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) abhalten, um über den Konzernabschluss und wichtige Entwicklungen im Berichtszeitraum zu informieren sowie ein Update zur Strategie und zum Finanzausblick zu geben. Interessenten wählen sich bitte unter folgenden Telefonnummern zur Telefonkonferenz ein: - Aus Deutschland: +49 (0) 69 7104 45598 - Aus Spanien: +34 91 787 0777 - Aus den USA: +1 212 999 6659 - Aus Großbritannien und allen anderen Ländern: +44 (0) 20 3003 2666 Geben Sie auf Anforderung bitte das Passwort "Expedeon" an. Zur Telefonkonferenz wird eine Präsentation per Webcast zur Verfügung gestellt, die während der Konferenz hier aufgerufen werden kann. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein. Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Bereich "Investors" auf der Unternehmenswebsite www.expedeon.com zur Verfügung stehen. Konzern- bilanz EUR 30. Juni 31. tausend 2019 Dezember 2018 AKTIVA Sachanlagen 2.010 1.999 Geschäfts-oder Firmenwert 33.934 33.906 Sonstige immaterielle 14.756 15.584 Vermögenswerte Sonstige Langfristige 816 319 Vermögenswerte Langfristige 51.516 51.808 Vermögenswerte Forderungen aus 2.390 2.627 Lieferungen und Leistungen Vorräte 2.328 1.966 Sonstige Vermögenswerte 1.470 1.538 Zahlungsmittel und 3.861 6.238 Zahlungsmitteläquivalente Kurzfristige 10.048 12.369 Vermögenswerte Summe 61.564 64.177 Aktiva PASSIVA Gezeichnetes Kapital 51.560 51.411 Kapitalrücklage 21.246 19.753 Gewinnrücklagen (25.394) (23.603) Erfolgsneutrale (1.071) (1.059) Veränderungen des Eigenkapitals Eigenkapital 46.342 46.502 Latente Steuerschulden 2.298 2.440 Finanzielle Schulden 5.774 7.476 Langfristige 8.073 9.916 Schulden Finanzielle Schulden 3.177 3.171 Verbindlichkeiten aus 1.468 1.498 Lieferungen und Leistungen Sonstige Schulden 2.505 3.090 Kurzfristige 7.150 7.759 Schulden Summe 61.564 64.177 Passiva Konzern-Gesamtergeb- nisrechnung 1. 1. April - Januar 30. - 30. Juni Juni EUR tausend 2019 2018 2019 2018 Umsatzerlöse 3.899 3.311 7.351 5.620 Herstellungskosten (938) (878) (1.760) (1.543) vom Umsatz Aufwendungen: Vertrieb (647) (760) (1.249) (1.338) Verwaltung (2.982) (2.027) (4.907) (3.240) Forschung und (339) (315) (772) (528) Entwicklung Sonstige 58 34 109 18 betriebliche (Aufwendungen) Erträge Gesamte (4.848) (3.946) (8.578) (6.631) betriebliche Aufwendungen Ergebnis der (948) (635) (1.228) (1.011) betrieblichen Geschäftstätigkeit Finanzaufwendun- (263) (27) (395) (39) gen Ergebnis vor (1.211) (662) (1.623) (1.050) Steuern Ertragsteuern (110) 111 (162) 177 Ergebnis der (1.321) (551) (1.785) (873) Periode Wechselkursan- 1.099 301 (20) 287 passungen Erfolgsneutrale 1.099 301 (20) 287 Veränderung des Eigenkapitals (nach Steuern) - in der Folgeperiode gegebenenfalls umzugliedern in die Gewinn - und Verlustrechnung Gesamtergebnis der (222) (250) (1.805) (586) Periode Ergebnis je Aktie > Unverwässerter (0,03) (0,01) (0,03) (0,02) Ergebnis je Aktie (EUR / Stammaktie) > Verwässerter (0,02) (0,01) (0,03) (0,02) Ergebnis je Aktie (EUR / Stammaktie) Konzern-Kapital- flussrechnung 1. Januar - 30. Juni EUR tausend 2019 2018 Laufende Geschäftstätig- keit: Ergebnis der (1.785) (873) Periode Überleitung des Periodenergebnis- ses zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätig- keit: Abschreibungen 320 149 auf Sachanlagen Abschreibungen 1.181 884 auf immaterielle Vermögenswerte Latente (163) (158) Steuern Nicht 125 124 zahlungswirksa- mes Ergebnis aus Aktienoptionen Finanzaufwen- 395 (39) dungen Sonstige nicht 860 (47) zahlungswirksa- me Erträge und Aufwendungen Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden: Forderungen 309 (626) aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte Schulden aus (657) 15 Lieferungen und Leistungen Vorräte (380) (143) Mittelzufluss/-ab- 206 (714) fluss aus laufender Geschäftstätigkeit (vor Zinszahlungen) Gezahlte Zinsen (336) (28) Mittelabfluss aus (131) (742) laufender Geschäftstätigkeit Investitions- tätigkeit: Auszahlungen für (0) (5.656) Unternehmensak- quisitionen, abzüglich erworbener Zahlungsmittel Auszahlungen für (326) (358) den Erwerb von Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Auszahlungen für (183) (216) aktivierte Entwicklungskos- ten Mittelabfluss aus (509) (6.230) Investitionstätig- keit Finanzierungs- tätigkeit: Einzahlungen aus (1.728) 1.544 der Aufnahme Finanzkredite Einzahlungen aus (34) 4.544 Kapitalerhöhung gegen Bareinlage Mittelzufluss aus (1.762) 6.088 Finanzierungstätig- keit Nettoveränderung (2.402) (883) des Finanzmittelbe- stands Wechselkursanpas- 25 1 sungen Finanzmittel- 6.238 1.954 fonds zu Beginn der Periode Finanzmittel- 3.861 1.072 fonds am Ende der Periode For further information, please contact: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO Phone: +44 1223 873 364 Email: heikki.lanckriet@expedeon.com MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations) Raimund Gabriel Managing Partner Phone: +49 89 210228 0 Email: expedeon@mc-services.eu About Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon is an enabler of exciting advances in medical science and patient care. The Company's core technologies, innovative products and services are used in research laboratories around the world, enabling scientists to push the boundaries of research and product development, and play an integral part in new diagnostic tools being brought to market. With applications spanning the entire workflows in genomics, proteomics and immunology, Expedeon's technologies both accelerate and simplify research and make new and cost-effective processes available to biopharmaceutical and diagnostic organisations alike, thereby underpinning its customers' development and commercialisation objectives. Expedeon's products are sold through a direct sales force and several distribution partners in Europe, the USA and Asia. Expedeon AG has offices in Germany, Spain, UK, USA and Singapore. The Company is listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange (Ticker: EXN; ISIN: DE000A1RFM03). ### This publication is intended for information only and constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. Some statements included in this press release, relating neither to proven financial results nor other historical data, should be viewed as forward-looking, i.e. not definite. Such statements are mainly predictions of future results, trends, plans or goals. These statements should not be considered to be total guarantees since given their very nature they are subject to known and unknown risks and imponderability and can be affected by other factors as a consequence of which the actual results, plans and goals of Expedeon AG may deviate greatly from the established conclusions or implied predictions contained in such statements. 