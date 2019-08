Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Halbjahreszahlen von 340 auf 385 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Farooq Hanif glaubt, dass der Versicherer die Kapitalrendite von 2020 bis 2022 wird steigern können auf 13 bis 15 Prozent. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 04:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0011075394

AXC0080 2019-08-14/07:48