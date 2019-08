Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 6,60 auf 5,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Obwohl die Aktie bereits stark abgewertet habe, bleibe er bei seinem negativen Votum, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte befürchtet Ertragsrückgänge auf dem Heimatmarkt und verweist zudem auf die Verschuldung des Telekommunikationskonzerns. Zudem würden möglicherweise die Frequenz-Risiken am Markt unterschätzt, wohingegen sich dem Konzern angesichts des bereits weit vorangeschrittenen Verkaufs von Sendemasten künftig weniger Möglichkeiten im Infrastrukturgeschäft böten./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 00:15 / BST

