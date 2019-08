Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling 14.08.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling Weichenstellung für weiteres Wachstum / Erweiterung der Geschäftsführung / Unternehmen firmiert künftig als MERKUR PRIVATBANK / Finanzierung auch über Kapitalerhöhungen München, 14. August 2019 - Die MERKUR BANK KGaA wird wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft übernehmen. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde am gestrigen Dienstagabend, 13. August 2019, von beiden Seiten unterzeichnet. Der Erwerb soll im vierten Quartal 2019 vollzogen werden (Closing). Mit der Übernahme zählt die MERKUR BANK mit einer Bilanzsumme von über 2 Mrd. EUR zu den größten inhabergeführten deutschen Kreditinstituten. "Mit diesem Schritt stellen wir die Weichen für weiteres Wachstum und bauen unsere Marktrelevanz aus. Wir steigern den Ertrag und die Investitionskraft", sagt Dr. Marcus Lingel, geschäftsführender Gesellschafter der MERKUR BANK. Mit der Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling setzt die MERKUR BANK ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Sowohl die Filialnetze als auch die Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt, ohne dass es Überschneidungen gibt. So verfügt die Bank Schilling über ein starkes Privatkundengeschäft mit einer Vermögensverwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlegern sowie einen sehr erfolgreichen Rentenhandel. Alle Geschäftsbereiche sollen auch in Zukunft fortgeführt werden, und alle bestehenden Arbeitsverträge werden übernommen. Über die neuen Filialen erschließt die MERKUR BANK weitere Marktgebiete. "Wir stärken die Gemeinsamkeiten und ergänzen unser Angebot in strategisch wichtigen Geschäftsbereichen", so Dr. Marcus Lingel. "Von dieser Diversifikation werden sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter profitieren. Gleichzeitig erhalten wir unsere unternehmerische Wertekultur, die uns seit jeher auszeichnet." Dr. Andreas Maurer wird als neues Mitglied der Geschäftsführung die Leitung und Integration der Standorte der Bank Schilling verantworten und unterstützend im Bereich Vertrieb mitwirken. Der langjährige und anerkannte Branchenexperte wird künftig von Hammelburg aus, dem bisherigen Sitz der Bank Schilling, tätig sein. Das bisherige Vorstandsmitglied der Bank Schilling, Matthias Busch, übernimmt als Generalbevollmächtigter die Verantwortung für zehn Filialen und wird gemeinsam mit Dr. Andreas Maurer den Zusammenschluss der beiden Banken begleiten. Mit dem Vollzug des Zusammenschlusses im vierten Quartal wird das Unternehmen nach außen als MERKUR PRIVATBANK auftreten. Die rechtliche Umfirmierung soll nach der Hauptversammlung im Juni 2020 erfolgen. Kapitalerhöhung im Herbst geplant Zur Finanzierung des Erwerbs wird die Gesellschaft unter anderem eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Kommanditaktionäre durch Ausgabe von 1.421.750 neuen Aktien zum festen Bezugspreis von 9,50 EUR pro Stück durchführen, mit der ein Bruttoemissionserlös von rund 13,5 Mio. EUR angestrebt wird. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von 4:1 angeboten und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Darüber hinaus wird die Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 670.000 neuen Aktien zu den wirtschaftlich gleichen Konditionen, d.h. unter Berücksichtigung eines Preises der neuen Aktien von EUR 9,50 pro Stück, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre gegen Einbringung eines Teils der Kaufpreisforderung der Bank Schilling durchführen. Weiterhin wird der Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter um einen Betrag von rund 4,5 Mio. EUR erhöht. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist gesichert, da entsprechende Festbezugs- bzw. Zeichnungsverpflichtungen bereits vorliegen. Dr. Marcus Lingel trägt als Komplementär alle Maßnahmen vollumfänglich mit. Über die MERKUR BANK KGaA Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2018 erreichte die MERKUR BANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. www.merkur-bank.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MERKUR BANK KGaA Bayerstraße 33 80335 München Deutschland Telefon: 089 / 599 98 - 0 Fax: 089 / 599 98 - 109 E-Mail: info@merkur-bank.de Internet: www.merkur-bank.de ISIN: DE0008148206 WKN: 814820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange