Garbsen, den 14.08.2019 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 72,7 Mio. EUR gesteigert. Alle vier Segmente des Konzerns trugen zu dieser Entwicklung bei. Am stärksten wuchsen die Segmente Solar (plus 34 %) und Electronics (plus 30 %). Die Ergebniszahlen des Technologiekonzerns spiegeln diese erfreuliche Entwicklung wider. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag nach sechs Monaten bei 10,1 Mio. EUR, das entspricht einer EBIT-Marge von 14 %. Damit hat sich das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht. Götz M. Bendele, Vorstandsvorsitzender der LPKF AG sieht das Unternehmen auf einem sehr guten Kurs: 'Die vorgenommenen Maßnahmen zum Umsatzwachstum und zur Senkung des Working Capital sind erfolgreich. Der nunmehr fünfte Quartalsgewinn in Folge zeigt, dass wir LPKF wieder nachhaltig profitabel aufgestellt haben." Die Nettoverschuldung, die noch zum 30.6.2018 einen Betrag von 42,7 Mio. EUR erreicht hatte, wurde im zweiten Quartal vollständig abgebaut. 'Damit haben wir die uneingeschränkte unternehmerische Handlungsfreiheit des Hochtechnologieunternehmens LPKF wiederhergestellt und können für weiteres Wachstum nötige Investitionen aus eigener Kraft realisieren", sagt Bendele. Während Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gesteigert wurden, war die Entwicklung im Auftragseingang schwächer. Mit 45,8 Mio. EUR lag er unter dem Vorjahreswert von 71,9 Mio. EUR; der Auftragsbestand lag zum 31.6.2019 bei 31,4 Mio. EUR (Vorjahr: 52,1). Der Vorstand beurteilt die allgemeine Nachfrage des Marktes nach den Lösungen und Dienstleistungen von LPKF unverändert als grundsätzlich positiv und bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Für 2019 rechnet der Vorstand bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur mit einem Konzernumsatz zwischen 130 Mio. EUR und 135 Mio. EUR und einer EBIT-Marge zwischen 8 % und 12 %. Das entspricht einem ROCE zwischen 10 % und 15 %. Auf Basis der aktuellen Auftragslage erwartet der Vorstand für das dritte Quartal 2019 einen Umsatz zwischen 28 Mio. EUR und 33 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 8 % und 12 %. In den Folgejahren will der Vorstand die Profitabilität des Unternehmens weiter steigern und eine nachhaltige EBIT-Marge von mehr als 12 % erwirtschaften. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar. Über LPKF Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).