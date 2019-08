Cham (awp) - Die Cham Group trägt dem geringen Handelsvolumen der eigenen Aktien an der Schweizer Börse SIX Rechnung. Die Aktien sollen dekotiert und ab dem 19. Dezember nur noch ausserbörslich über die Handelsplattform der Zürcher Kantonalbank (eKMU-X) gehandelt werden. Zudem will die Immobilienfirma einen Aktienrückkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...