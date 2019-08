In den Handelsstreit der USA mit China kommt wieder Bewegung. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump gab am Dienstag ein Stück nach. Die Einführung von Sonderzöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Güter wie Laptops oder Mobiltelefone soll verschoben werden, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...