Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der bisherigen Verlaufs in den ersten sechs Monaten dürfte der Rückversicherer im Jahr 2019 auf bereinigter Basis im operativen Geschäft soviel Barmittel wie noch nie erwirtschaften, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da die Barmittel zusätzliche Wachstumsquellen seien, hofft der Experte für den anstehenden Kapitalmarkttag in dieser Hinsicht auf mehr spartenbezogene Details - damit der Markt die Entwicklung wiederum besser bewerten könne./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 13:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-14/08:14

ISIN: DE0008402215