Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Handelsstreit bleibt das dominante Thema an den Märkten. Gestern Nachmittag quittierten die Börsen die Verschiebung von Sonderzöllen mit einem Freudensprung. Der DAX hatte bis dahin einen tristen Tag erlebt, drehte dann aber deutlich ins Plus. Am Ende lag er bei 11.750 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Dialog Semiconductor.