Sittendorf im Wienerwald (pts005/14.08.2019/07:45) - Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Mit klassischen Massenmarken ist keine Wertsteigerung zu erzielen. Die gute Nachricht: Fast alle Uhren im mittleren bis oberen Luxussegment sind extrem werthaltig. Auch über viele Jahre. "Eine gute Uhr, die die Zeit anzeigt, kann man heut schon um wenige Euro kaufen. Eine echte Luxusuhr erkennt man am hochwertigen Werk und an den verwendeten exklusiven Materialien wie Gold oder Platin, aber auch spezieller Stahllegierungen und Bronze. Vor allem aber sind Armbanduhren, die für die Wertanlage geeignet sind, in vielen Bereichen handgearbeitet und nur in kleiner limitierte Auflage verfügbar", so Thomas Hiden, bekennender Uhrenfetischist und Gründer der österreichischen Luxusuhrenmarke VIRIBUS UNTITIS, die sich auf Stahl- und Bronzeuhren im modernen Retrodesign spezialisiert hat. Jedes Modell gibt es nur und ausschließlich in kleinen und kleinsten Auflagen von allerhöchstens 200 Stück. "Damit garantiere ich Exklusivität, Individualität und werde nicht zur Massenmarke." https://www.viribusunitis-watches.com/ Höchster Luxus bringt höchste Abschläge - nur mittlere und untere Preisränge bringt Wertzuwachs Wer sich die Auktionspreise der berühmten Luxusuhrenhersteller wie Rolex, Patek Philippe, Breitling, Brequet oder Audemars Piguet ansieht, der wird eines erstaunt feststellen: Es sind ganz selten Einzelstücke mit Diamanten oder in Platin, die Höchstpreise erreichen, sondern meist Modelle aus Stahl, Bronze oder Gold, bei der die Sammler besonders tief in die Tasche greifen. Es sind dies meist Modelle, die im mittleren Preissegment rangieren. Die höchsten Abschläge haben daher auch die echten Superluxusuhren ab 100.000, bis über eine Million Euro aufwärts. "Da wird so gut wie nie ein Gewinn beim Wiederverkauf erzielt. Wer also eine Uhr wertstabil kaufen möchte und in einigen Jahren sogar Gewinne beim Verkauf einfahren will, der sollte auch entsprechend Uhren mit einem guten Preis- Leistungsverhältnis kaufen, aus Stahl und Bronze. Das bleibt der Preis auch in 50 Jahren stabil - oder bei limitierten Auflagen - steigt er sogar fast zwangsweise", so Thomas Hiden. Beste handwerkliche Verarbeitung und kleine Auflagen: Sicherheit für Werthaltigkeit bei VIRIBUS UNITIS VIRIBUS UNITIS bietet Uhrengehäuse aus hochwertiger Bronze, die bei anderen Luxusuhrenmarken erst ab 3.000 und mehr Euro verfügbar sind. Schweizer Qualitätsuhrwerke, penible Handarbeit in einer Manufaktur im Wienerwald und in Wien und nicht zuletzt stylishes, modernes Design, das echte Highlights am Handgelenk setzt. "VIRIBUS UNITIS Uhren sind Zeitmesser, die man nicht unauffällig tragen kann. Man wird angesprochen und die Blicke des Gegenübers wandern unweigerlich auf das Handgelenk. Meine Mannschaft und ich sorgen dafür, dass neben der Schönheit der Uhren auch noch die Werthaltigkeit und die Qualität der Uhren nicht zu kurz kommen. Ich will, das sie für viele Jahre Freude macht. In Abwandlung eines Slogans einer anderen Luxusuhrenmarke könnte man sagen: eine VIRIBUS UNITIS gehört zur Familie - für viele Generationen." Allerhöchste Qualität und Exklusivität - genau damit punktet VIRIBUS UNITIS: https://www.viribusunitis-watches.com/ (Ende) Aussender: Hiden Thomas - HTTP Techn. Produkte Ansprechpartner: Thomas Hiden Tel.: +43 2237 723430 E-Mail: office@http-International.at Website: www.http-international.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190814005

