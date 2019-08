WPM: Spezialist für Gold- und Silber-Streaming

Wheaton Precious Metal: Edelmetall-Boom sorgt für volle Kassen. E-Mobilität bringt nette Zusatzrendite mit Kobalt!

Symbol:ISIN: CA9628791027: Wheaton Precious Metal aus dem kanadischen Vancouver profitiert als Edelmetallhandelsunternehmen von den stark gestiegenen Preisen bei Gold und Silber. Der Kurs hat Mitte Mai sein bisheriges Jahrestief ausgebildet und stieg seit dem stark an. Die parallel nach oben laufenden gleitenden EMAs deuten an, dass es auf absehbare Zeit so weitergehen könnte.WPM hat sich auf das Streaming spezialisiert, das heißt statt selbst Minen zu besitzen handelt es mit den Betreibern Lieferverträge zu fixen Konditionen aus. In der momentanen Situation vergleichsweise hoher Gold- und Silberpreise sind die Gewinnmargen damit besonders hoch. In jüngerer Zeit hat sich Wheaton Precious Metal noch im Kobalt-Geschäft engagiert um die aus dem Trend zur Elektromobilität resultierenden Chancen zu nutzen.Der gestrige Pullback auf den 20er-EMA bietet eine schöne Einstiegschance. Die ersten fünf Handelsminuten sollte man abwarten und wenn dann der Kurs noch oberhalb des 20er-EMA verläuft, wäre dies als Kaufsignal zu werten. Als Stopp Loss bietet sich das gestrige Tief bei 25,85 USD an. Die darunterliegende Unterstüzungszone verstärkt den Gesamteindruck, dass die Kursentwicklung vorerst weiter positiv verlaufen wird. Als Earningstermin wird momentan der 7. November genannt, der ausreichend Zeit lässt Gewinne laufen zu lassen.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/wpm-spezialist-fuer-gold-und-silber-streaming/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in WPM.