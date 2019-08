The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US961214CY78 WESTPAC BKG 16/19 BD02 BON USD N

CA WBCN XFRA US961214CZ44 WESTPAC BKG 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0446665886 SWIRE P.MTN FIN.09/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1098688929 FAR EAST HORIZON 14/19MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1190623907 EQUINOR ASA 15/19 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5689 BAY.LDSBK.IS. 18/27 BD03 BON EUR N