The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA23384NAR85 DAIMLER CDA FIN. 2019 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0Z2KH5 DZ HYP OE.PF.R.590 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB34M2 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PB5 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PC3 LB.HESS.THR.CARRARA08R/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FV9 LB.HESS.THR.CARRARA08/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3AM1 HCOB IS 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4XB4 HCOB ZS 4 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4XD0 HCOB SZ XI 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XX5 HCOB ZS 5 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1B0S9 LBBW DL-STUFENZINS 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB0QR7 NORDLB 8-PH.BD. 52/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0814512223 NORTHERN L.III 12/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3PF6 LB.HESS.THR.CARRARA08T/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PG4 LB.HESS.THR.CARRARA08U/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4AW1 LB.HESS.THR.CARRARA11O/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5X12 HCOB SZ XV 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU0018YAC67 ANTERO M.P/F 19/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0100863298 HSBC FINANCE 99/19 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0961079513 NORDEA BK 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1480699484 STAND. CHAR. 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1480699567 STAND.CHAR. 16/19 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000SLB5979 LDSBK.SAAR IHS.597 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA US30216BFA52 EXPORT DEV CND 14/19 BD02 BON USD N