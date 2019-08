FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 0.312 EUR

HJVJ XFRA DE000A0MJRL5 FONDAK P 1.187 EUR

UO1A XFRA DE0009797753 DT.POSTBK.GLOBAL PLAYER 0.160 EUR

UO1D XFRA DE0009797720 DT.POSTBK.EUROP.AKT. 0.650 EUR

UO1E XFRA DE0009797712 DT.POSTBK.EUROP.PLUS 0.910 EUR

UO1C XFRA DE0009797704 DT.POSTBK.EUROP.RENT. 1.030 EUR

CXWE XFRA DE0009769638 CONVEST 21 VL A 0.520 EUR

CXWP XFRA DE0008471228 NUERNBERGER EUROLAND A 2.347 EUR

CXWM XFRA DE0008471194 WWK-RENT 0.710 EUR

CXWD XFRA DE0008471087 PLUSFONDS A 0.486 EUR

HJVE XFRA DE0008471061 ALLIANZ ADIVERBA AEO 1.463 EUR

HJVC XFRA DE0008471038 AL. ADIFONDS A (EUR) 0.376 EUR

CXWC XFRA DE0008471020 FONDIS A 0.926 EUR

HJVD XFRA DE0008471012 FONDAK A 0.548 EUR

CXW6 XFRA DE0008471004 FONDRA A 0.389 EUR

KYCA XFRA US60921V1017 MONDI PLC UNS.ADR2 LS-,20 0.545 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.892 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.223 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.655 EUR

T7D XFRA US8936411003 TRANSDIGM GROUP DL-,01 26.746 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.284 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.785 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.872 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 1.007 EUR

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 0.838 EUR

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.838 EUR

RYS2 XFRA US7800976893 ROYAL BK SCOTLD ADR/2 0.303 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.490 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.401 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.606 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.276 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.731 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.437 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.089 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.089 EUR