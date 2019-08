FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RY8 XFRA DE000RYSE888 ROY ASSET HLDG INH O.N.

3CM XFRA CA13781A1057 CANNVAS MEDTECH