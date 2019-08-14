FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10
R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50
R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE
LMQN XFRA CA15708L1067 CERUS ENERGY GROUP
M2HM XFRA AU0000004053 WOOMERA MINING LTD
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10
R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50
R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE
LMQN XFRA CA15708L1067 CERUS ENERGY GROUP
M2HM XFRA AU0000004053 WOOMERA MINING LTD