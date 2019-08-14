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WKN: A0D94M ISIN: GB00B03MLX29 Ticker-Symbol: R6C 
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HSBC
HSBC HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CERUS ENERGY GROUP LTD--
HSBC HOLDINGS PLC6,605-0,08 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD1,350+0,45 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC A25,700-1,17 %
SEGRO PLC8,066-0,10 %
WOOMERA MINING LIMITED0,018+30,00 %