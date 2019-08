Mit einem humorlosen 2:0 obsiegte die gelb-schwarze Borussia im Supercup über das rot-weiße München. Dies weckte an der Börse Hoffnungen, dass der BVB dieses Mal nach dem Meistertitel greifen könnte - die Aktie stieg daraufhin. Mit Weltmeister Mats Hummels, dem belgischen Wirbelwind Thorgan Hazard sowie den beiden deutschen Nationalspielern Julian Brandt und Nico Schulz angelte sich die Borussia durchaus vielversprechende Neuzugänge. Von der Stammelf verlassen hat den Traditionsverein lediglich Innenverteidiger Abdou Diallo - insofern könnte sich der BVB klar verstärkt haben. Nach dem Supercup-Erfolg und dem glanzlosen Weiterkommen im Pokal gegen den KFC Uerdingen steht nun am Samstag das erste Liga-Spiel auf der Agenda. Zu Gast in Dortmund ist dann der FC Augsburg. Alles andere als ein Heimsieg für den BVB wäre wohl ein Dämpfer - für die Anhänger, für das Management, für die Akteure und natürlich auch für die Aktionäre.

Zweithöchster Umsatz

Apropos Management. BVB-Boss Hans Joachim "Aki" Watzke gab gestern eine Bilanzpressekonferenz. Und er verkündete, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...