FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Damit nutzen Anleger das Plus des Vortages sofort, um ihr Risiko am Aktienmarkt herunterzufahren. Spannend wird im Tagesverlauf, ob der September-Kontrakt den Bereich bei 11.800 bis 11.830 Punkten nach oben herausnehmen kann. Hier scheiterte der Kontrakt innerhalb der letzten fünf Handelstage immer wieder.

Der September-Kontrakt notiert gegen 08:29 Uhr 23,0 Punkte niedriger bei 11.759,5. In den Handel gegangen war er mit 11.787,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.787,5 und das -tief bei 11.735,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.071 Kontrakte.

August 14, 2019

