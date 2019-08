Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt Absichtserklärung für kanadische Vertriebsvereinbarung bekannt DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt Absichtserklärung für kanadische Vertriebsvereinbarung bekannt 14.08.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. gibt Absichtserklärung für kanadische Vertriebsvereinbarung bekannt Chemesis beabsichtigt, sein aus Hanf hergestellten, tabakfreien, rauchfreien Kauprodukte im Rahmen einer ersten Markteinführung von 34 British Columbia Private Liquor Stores zu vertreiben Vancouver, British Columbia, 14. August 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass das Unternehmen Absichtserklärungen (Letters of Intent, LOIs) mit 34 privaten Spirituosengeschäften in Britisch-Kolumbien (BC) für den Vertrieb seiner Hanf-basierten Kauprodukte unterzeichnet hat, wonach Chemesis mit dem Vertrieb seiner Produkte auf dem unteren Festland und anderen dicht besiedelte Gebiete in BC bis Anfang des vierten Quartals 2019 beginnen soll. Chemesis erwartet eine starke Nachfrage auf dem kanadischen Markt, da sein tabakfreies, rauchfreies Produkt eine gesündere Alternative zu anderen ähnlichen Produkten darstellt, die derzeit erhältlich sind. Ein im November 2018 veröffentlichter IBIS World-Forschungsbericht zur Zigaretten- und Tabakherstellung schätzt den Markt für solche Produkte auf 2 Mrd. CAD, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8% zwischen 2013 und 2018. Gelegenheiten außerhalb von Spirituosengeschäften werden ebenfalls verfolgt, wenn sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung im vierten Quartal 2019 vorbereitet. "Diese Absichtserklärungen bieten dem Verbraucher einen hervorragenden Zugang zu unserem aus Hanf gewonnenen Kauprodukt", erklärte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Da sich die Marke und die Produkte weiterentwickeln, wird das Unternehmen versuchen, diese Art von Vertriebsvereinbarungen zu replizieren. Wir freuen uns, dem Markt ein rauchfreies, tabakfreies Produkt anbieten zu können, das eine gesündere Alternative zu ansonsten ähnlichen Produkten, die gegenwärtig verfügbar sind, darstellt." Aufgrund des Wettbewerbs auf dem Markt wird das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht offenlegen, mit welchen Stores die Absichtserklärungen unterzeichnet wurden. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes in mehreren US-Bundesstaaten tätiges Unternehmen mit internationalen Geschäftsbetrieben in Puerto Rico und Kolumbien. Das Unternehmen konzentriert sich auf umsichtige Kapitalallokation, um die Bewahrung seines Erstanbietervorteils zu gewährleisten, während es neue Märkte betritt. Das Unternehmen bemüht sich um eine Differenzierung durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten. Das Unternehmen betreibt ein Markenportfolio, das eine breite Community von Cannabiskonsumenten anspricht, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Beständigkeit liegt. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico sowie Kalifornien und baut zurzeit eine GMP zertifizierte Anlage in Columbien. Chemesis' puerto-ricanische Betriebe sind für den Betrieb von 100.000 Quadratfuß Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Produktionsfläche lizenziert. Das Unternehmen ist positioniert, um zusätzliche Lizenzen in äußerst wettbewerbsorientierten leistungsabhängigen US-Bundesstaaten zu erwerben, und wird seine Präsenz erweitern, um sicherzustellen, damit es seinen Erstanbietervorteil behält. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 857379 14.08.2019 ISIN CA1635991039 AXC0128 2019-08-14/09:10