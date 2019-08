FRANKFURT (Dow Jones)--Fast täglich steigt der Bund-Future auf Rekordhoch. Am Mittwoch liegt es mit 177,89 Prozent fünf Ticks über dem vorherigen Allzeithoch. Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger, die an den Aktienmärkten abzulesen war, löste keine Verkäufe bei Bundesanleihen aus. Vielmehr schieben das schrumpfende deutsche BIP wie auch die technische Rezession in Deutschland den Terminkontrakt an.

"Der Aufwärtstrend bleibt intakt, sodass sich das Rentenmarktbarometer weiter den unerforschten Bereichen jenseits der 178er-Marke annähert", heißt es am Morgen von der DZ Bank. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 177,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,89 Prozent und das -tief bei 177,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.143 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 135,83 Prozent.

August 14, 2019

