Die Geschäftsentwicklung der CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105) bestätigte die bereits zuvor veröffentlichten äußerst positiven vorläufigen Zahlen für die Halbjahresperiode und das zweite Quartal.

Im ersten Halbjahr 2019 steigerte CANCOM den Konzernumsatz um 30,1 Prozent auf 791,8 Mio. Euro (Vj: 608,5 Mio. Euro). Die organische Wachstumsrate betrug 21,9 Prozent. Im gleichen Zeitraum verbesserte CANCOM das EBITDA (bereinigt)* um 21,4 Prozent auf 59,1 Mio. Euro (Vj: 48,7 Mio. Euro), wobei das organische Ergebniswachstum bei 12,6 Prozent lag. Die EBITDA-Marge (bereinigt) betrug im Berichtszeitraum 7,4 Prozent (Vj: 8,0 Prozent).

Im außerordentlich erfolgreichen zweiten Quartal 2019 verbucht CANCOM ein Umsatzplus von 40,3 Prozent auf 421,8 Mio. Euro (Vj: 300,6 Mio. Euro) bei einer organischen Wachstumsrate von 31,6 Prozent. Das EBITDA (bereinigt)* stieg um 23,7 Prozent auf 31,3 Mio. Euro (Vj: 25,3 Mio. Euro) bei einer organischen Wachstumsrate von 12,6 Prozent.

"Wir haben insbesondere im zweiten Quartal von überaus hohen IT-Investitionen unserer Kunden profitiert. Aktuell verbuchen wir in der Gesundheitsbranche und im öffentlichen Sektor deutliches Wachstum. Aber auch in allen anderen Branchen sehen wir aufgrund der Digitalisierung anhaltenden Bedarf in IT zu investieren. Daher haben wir auf der Basis der berichteten Geschäftsentwicklung die Prognose für die Jahresergebnisse der CANCOM Gruppe angehoben", sagte Thomas Volk, CEO der CANCOM SE.

Im ersten Halbjahr 2019 trug das Konzernsegment Cloud Solutions mit einem Umsatzwachstum von 24,8 ...

