Unterföhring (ots) - Der große Bruder bleibt weiter stark: "Promi Big Brother" begeistert am Dienstagabend sehr starke 15,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer mit den neuesten Geschichten von Deutschlands prominentestem Campingplatz. Damit dominiert SAT.1 den Late-Prime-Slot. Im Anschluss erzielt "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx gute 4,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) in der Nacht. Das passierte in der Live-Show



Miese Stimmung auf dem Campingplatz: Eva Benetatou hat Stress mit YouTuber Chris, Ginger und Zlatko sind genervt von Joey, und das Zeltlager ist sauer auf Jürgen. Im Match "Wohnwagen-Tetris" möchten die Zeltlager-Damen beweisen, dass Einparken nicht nur Männersache ist - und scheitern. Die Herren müssen ihrerseits den Einkaufsdienst im Markt verrichten und schicken Zlatko zum Shoppen. Big Brother stellt alles auf den Kopf: Die Bewohner des Zeltlagers dürfen bestimmen, welcher Luxus-Promi zu ihnen ziehen muss und entscheiden sich - zu Janines Entsetzen - für "Love Island"-Frauenschwarm Tobi. Lange muss diese jedoch nicht auf ihren Flirtpartner verzichten: Die Zuschauer wählen den 26-Jährigen sofort wieder zurück an Janines Seite.



Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Janine Pink, Theresia, Tobi Wegener



Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim, Almklausi, Sylvia Leifheit, Jürgen Trovato, Zlatko, Lilo von Kiesenwetter



Aktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "Promi Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.



"Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August

- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf

Joyn

- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late Night

Show", live auf sixx und auf Joyn Hashtag zur Show: PromiBB



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 14.08.2019 (vorläufig gewichtet)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Kevin Körber

Tel. +49 [89] 9507-1187

Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion

Susi Lindlbauer

Tel. +49 [30] 3198-80822

Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4348168