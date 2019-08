Tagesausblick für 14.08.: Neue Handelsgespräche lassen Aktienmärkte steigen

Bastian Galuschka,

Die Aktienmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks haben am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen auf Neuigkeiten im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Wie am Nachmittag gemeldet wurde, gibt es neue telefonische Gespräche zwischen China und den USA. Ein erstes Telefonat fand bereits heute statt, weitere Gespräche sind in zwei Wochen geplant. Die USA wollen zudem die von US-Präsident Trump angekündigten zusätzlichen Zölle auf einige China-Importe bis zum 15. Dezember verschieben. Einige Produkte wurden von der Zoll-Liste ganz gestrichen.

Unternehmen im Fokus

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Jahresziele gesenkt und rechnet für 2019 nun mit einem organischen Umsatzwachstum von 0 bie 2 Prozent. Der Konzern war zuvor noch von einem Plus von 2 bis 4 Prozent ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte nun im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sinken, was im ungünstigsten Fall ebenfalls mehr ist als erwartet. Die Prognose für die bereinigte Umsatzrendite wurde beibehalten.

Der Autobauer BMW hat im Juli von seiner Stammmarke weltweit 157.062 Autos abgesetzt und damit 1,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem im wichtigsten Einzelmarkt China verkaufen sich die Premiumautos trotz Marktschwäche weiter gut. Nach sieben Monaten kommt die Marke BMW auf ein Plus von 1,6 Prozent auf 1,23 Mio. verkaufte Autos.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)

Eurozone - Industrieproduktion Juni

Eurozone - BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)

USA - Importpreise Juli

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.850/12.033/12.124 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.748/11.620/11.560/11.549/11.527/11.416 Punkte

Der DAX rettete sich heute, wenn man so möchte, aus charttechnischer Sicht in letzter Sekunde. Beziehungsweise wurde der Index von Übersee gerettet. Die Meldung über eine mögliche Entspannung im Handelskrieg zwischen China und den USA ließ die Kurse an den US-Börsen nach oben schnellen. Der DAX folgte prompt. Man könnte fast meinen, Donald Trump ist ein Charttechniker, das Timing war jedenfalls perfekt.

Vor dem Kaufimpuls hatte der DAX die mehrfach angesprochene Kurslücke bei 11.549 Punkten doch noch sauber geschlossen und schoss in der Folge um fast 300 Punkte nach oben. Dennoch ist der Widerstand bei 11.850 Punkten intakt und muss von der Käuferseite in den kommenden Tagen erst noch überwunden werden. In diesem Fall lässt sich Potenzial bis zur unteren Gapkante bei 12.033 Punkten ableiten. Zwischen 11.850 und 11.550 Punkten ist der Index neutral zu bewerten. Unter den heutigen Tagestiefs rücken dagegen schnell wieder die weiteren Abwärtsziel bei 11.416 und 11.300 Punkten in den Fokus.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2019 - 13.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2014 - 13.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 5,42 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 7,43 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.08.2019; 18:22 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

