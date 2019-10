Die US-Börsen dürften am Montag etwas schwächer starten und damit einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder abgeben. Es gehe vor allem die Sorge um, dass China einem breiten Handelsabkommen mit den USA zunehmend zögerlich und widerwillig gegenüber stehe, hieß es unter Börsianern. Dass zudem die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea wieder in einer Sackgasse stecken geblieben sind, dürfte ebenfalls belasten.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit minus 0,20 Prozent bei 26 520 Punkten.

"Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden in dieser Woche wieder aufgenommen und Händler werden dies sehr aufmerksam verfolgen", sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Immerhin sei der Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften eine Hauptquelle für Börsenschwankungen im vergangenen Jahr gewesen. Madden verwies zudem auf Berichte, dass China die Themen, die es Willens sei zu diskutieren, verringert habe. "Geglaubt wird etwa, dass China nicht zu Kompromissen bereit ist, wenn es um staatliche Subventionen oder Industriepolitik geht", sagte er. Dies seien zugleich aber Bereiche, die die USA unbedingt reformieren wollen.

Die Nachrichtenlage zu Einzelwerten ist dünn. Im Kampf gegen den hohen Schuldenberg hat der US-Industrieriese General Electric die Pensionspläne von rund 20 000 Mitarbeitern eingefroren. Die Maßnahme soll das Pensionsdefizit des Konzerns um 5 bis 8 Milliarden US-Dollar senken, während die Finanzverschuldung um 4 bis 6 Milliarden Dollar sinken soll. Die Aktie stieg vorbörslich um 0,8 Prozent.

Mit dem Online-Bezahldienst Paypal steigt der erste namhafte Partner bei Facebooks geplanter Digitalwährung Libra aus. Paypal bestätigte die Entscheidung am Freitag nach US-Börsenschluss. Zuvor hatte es verschiedene Medienberichte über angebliche Bedenken angesichts der schweren Kritik an dem von Facebook initiierten Projekt gegeben. Zu den Beweggründen hielt Paypal sich in der Mitteilung jedoch bedeckt. Während Facebook-Papiere vorbörslich um 0,3 Prozent sanken, zeigten sich die Paypal-Aktien unverändert. Ebenso wenig reagierten die Anteilsscheine von Apple auf dessen Mitteilung, dass einige ältere iPhone-Modelle sich wegen fehlerhafter Teile nicht mehr anschalten lassen.

Umstufungen dürften den Papieren von Uber und Carnival nach dem Handelsstart eine klare Richtung vorgeben. So sprach die Citigroup eine Kaufempfehlung für die Aktien von Uber aus. Analyst Itay Michaeli verwies für die Papiere auf ein verbessertes Chance-Risiko-Verhältnis. Im zweiten Halbjahr rechnet er mit steigenden Umsätzen bei dem US-Mobilitätsdienstleister. Vor dem Börsenstart gewannen die Uber-Anteile etwas mehr als 3 Prozent. Die britische Bank HSBC strich zugleich ihre Kaufempfehlung für die Anteile des Kreuzfahrtunternehmens und kappte das Kursziel von 68 auf 43 Dollar. Die Papiere gaben vorbörslich zuletzt um 0,7 Prozent nach./ck/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

