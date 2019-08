Wien (www.aktiencheck.de) - Am US-Aktienmarkt verzeichneten gestern besonders Titel aus Branchen stärkere Zuwächse, welche unter dem Handelsstreit besonders gelitten hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Hierzu würden beispielsweise die Sektoren Zyklischer Konsum oder IT zählen, welche auf Sektorebene mit +1,7% bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...