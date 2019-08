Die Konsumgüterindustrie ist aufgrund ihrer Robustheit gegenüber konjunkturellen Abschwüngen und ihren langfristigen positiven Megatrends in den aktuell schwierigen Zeiten sehr interessant. In der Branche finde ich die Aktien von British American Tobacco (WKN: 916018), Reckitt Benckiser (WKN: A0M1W6) und Diageo (WKN: 851247) aufgrund ihrer Kennzahlen besonders spannend. In diesem Artikel möchte ich genauer auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen eingehen und den aktuellen Aktienkurs im Kontext ...

Den vollständigen Artikel lesen ...