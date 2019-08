Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 107 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jeremy Fialko kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern. Henkel habe zwar im zweiten Quartal nahe der Prognosen abgeschnitten, doch seien die bisherigen Jahresziele wegen der schwächeren Märkte und des enttäuschenden Schönheits-Geschäfts nun nicht mehr zu halten. Ermutigend wertete der Experte allerdings die Entwicklung im Klebstoffgeschäft und zeigte sich überzeugt, dass das Wachstum der gesamten Gruppe im zweiten Halbjahr anziehen dürfte./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-08-14/09:44

ISIN: DE0006048432