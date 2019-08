Zürich (ots) - Professor Dr. Bodo Lambertz wird mit dem internationalen «Plus X Lifetime Achievement Award» ausgezeichnet. Der Wissenschaftler und Gründer des Schweizer Technologieunternehmens X-Technology Swiss R&D AG gilt als visionärer Erfinder der Hightech-Funktionsbekleidungsmarken X-Bionic, X-Socks und Apani. Weiter erobert X-Bionic beim internationalen Plus X Award mit klarem Vorsprung das begehrte Gütesiegel «Beste Marke des Jahres».



Der PLUS X AWARD ist der weltgrösste Preis für Innovation, Technologie, Sport und Lifestyle, Produkte, Dienstleistungen und Marken. Die Auszeichnung «Lifetime Achievement Award» ist Persönlichkeiten gewidmet, die Meilensteine in Wirtschaft und Industrie gelegt haben. Sie haben mit ihrem Geist und ihrer Innovationskraft richtungsweisende Produkte und Marken geschaffen haben, die anderen als Orientierung und Inspiration dienen.



Namhafte Preisträger



Professor Dr. Bodo Lambertz ist die siebte Persönlichkeit, die diese exklusive Auszeichnung erhält. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Sir James Dyson (2007), Professor Amar G. Bose (2008), Noel Lee (2012), Peter Skak Olufsen (2013), Prof. Hartmut Esslinger (2015) und Dieter Burmester (2016).



Geehrt wird Dr. Lambertz als ein visionärer Wissenschaftler und Erfinder, der seit über 40 Jahren die Industrielandschaft mit einzigartigen Ideen, Mut, Fleiss und Engagement nachhaltig geprägt hat.



