Der einzige deutsche Netzwerker war gestern ein weiterer Verlierer des Tages. Minus 12,8 % sind ein Wort. Nur deshalb, weil die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt wurden. Das wird eine Gelegenheit. Tiefstkurs gestern 266 Euro und somit noch mehr als 12,8 %, am Ende 288, was zeigt, dass kurze Korrekturen auch sehr kurzfristig laufen. Preisbasis 260/270 Euro rechtfertigen einen Neu- oder Nachkauf. Bitte beachten: Der alte Name war Xing, der neue Name New Work.



