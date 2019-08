Guten Morgen,das Wechselbad der Gefühle und Hoffnungen setzt sich mit hoher Volatilität fort. Selten in den vergangenen Jahren wurde das Börsengeschehen so sehr von den täglichen Kurznachrichten aus Politik und Geopolitik so bestimmt wie diesen Sommer. Ein Gezwitscher hier, ein Telefonat dort, und die Börsen reagieren mit hunderten von Punkten Ab- oder Zuschlag in die jeweilige Richtung. Selbiges gilt auch für den Italien-Krimi, hier ist erst einmal alles bis auf den 20. August verschoben. So oder so: Eine klare Börsentendenz lässt sich vor diesem Hintergrund erst einmal nicht etablieren.Die ifo- und ZEW-Indikatoren sind da gleichfalls keine Hilfe. Hier spiegeln sich Sorgen zum einen und strukturelle Schwächen (Stichwort exportorientierte Autobranche) der Industrie zum anderen. Dazu werden heute die Wachstumsprognosen der Bundesregierung in Berlin veröffentlich, aber Bundeskanzlerin Merkel hat bereits durchblicken lassen, dass sie keine Notwendigkeit für Konjunkturprogramme etc. erkennt. Und wenn "Mutti" das so sagt, dann muss die Welt ja in Ordnung sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...